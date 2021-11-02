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Мурманская область. Арктика (16+)02.11.21 17:45

Андрей Чибис: «Мы будем жёстко наказывать тех, кто не соблюдает ограничительные меры»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис лично проконтролировал, как организована работа по вакцинации населения и обеспечению людей необходимыми в условиях антиковидных ограничений QR-кодами в областном центре.

В сопровождении заместителей губернатора Юрия Сердечкина и Александры Никипеловой глава региона посетил МФЦ на улице Генерала Щербакова, 26. Помимо оказания привычных услуг, здесь действует центр цифровых компетенций «МФЦифра», задача которого – помощь гражданам в получении электронных услуг, повышение компьютерной и финансовой грамотности. Такие же центры работают в МФЦ Ленинского округа Мурманска на улице Хлобыстова, а также в МФЦ Полярного, Североморска, Мончегорска и Никеля.

Благодаря соглашению, заключённому между региональными Минцифры и Минздравом, «МФЦифра» начала помогать северянам не только в регистрации на портале «Госуслуги», но и в получении QR-кодов вакцинированного или переболевшего как в электронном, так и в бумажном виде. Как пояснила руководитель ГОБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области» Ольга Ярыченко, даже для совершенно не посвящённого в тонкости онлайн-услуг человека вся процедура занимает не более 15 минут.

Услуги «МФЦифры» чрезвычайно востребованы. Так, с 25 октября уже 1147 человек обратились в МФЦ региона за помощью в регистрации на «Госуслугах», распечатки «ковидных» документов сделали 376 северян.

Андрей Чибис пообщался с гражданами, обратившимися в «МФЦифру». Мурманчане подтвердили, что сервис работает быстро и чётко, сотрудники МФЦ оказывают обратившимся всю необходимую помощь.

Помимо этого, губернатору была представлена «Криптобиокабина» – программно-технический комплекс для оформления биометрических загранпаспортов. С его помощью гражданин, подающий в МФЦ заявление на оформление такого паспорта, может тут же сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев. До конца года такие же кабины будут запущены в эксплуатацию в Североморске и Апатитах.

Ещё одним объектом инспекции губернатора стал прививочный пункт, расположенный в мурманском ТЦ «Плазма» на улице Рогозерской. Кроме услуг по вакцинации, здесь также оказывается помощь населению по регистрации на госуслугах и получению QR-кодов. За один только понедельник 1 ноября этим сервисом воспользовались 20 человек.

С вводом ограничений для непривитых граждан на посещение общественных мест темпы вакцинации в Мурманской области существенно возросли. Тем не менее, как смог убедиться глава региона, медики успешно справляются с работой, общее время ожидания в очереди и получения прививки не превышает получаса.

Также Андрей Чибис посетил несколько расположенных в торговом центре объектов общественного питания и проконтролировал выполнение персоналом и клиентами ограничительных мер.

По итогам поездки губернатор высоко оценил организацию работы МФЦ и пунктов вакцинации.

«Главное, люди сами говорят, что всё быстро, удобно, быстро получаешь QR-код. Заодно можно пройти перепись, если до сих пор этого не сделал. Что касается пунктов вакцинации, то мы продлили их работу до 21 часа, теперь они работают в торговых центрах и в рабочие дни. Здесь также можно распечатать QR-код – мы обязательно сделаем такой сервис и в других торговых центрах», – отметил Андрей Чибис.

«Мы видим, что по всей стране вводятся новые ограничения.  К сожалению, QR-код для входа в общественные места – необходимость, с которой нам придется жить какой-то период. Вакцинация и наличие сертификата о прививке – это проявление ответственности человека за себя и своих близких. Сегодня в нашем регионе сделано всё, чтобы привиться и получить QR-код можно было быстро и удобно», – подчеркнул заместитель губернатора Юрий Сердечкин.

В свою очередь, глава региона призвал всех без исключения северян строго соблюдать противоэпидемические меры, сообщает региональное Министерство информационной политики.

«Мы будем жёстко наказывать тех, кто эти меры не соблюдает. Такая практика уже есть, те, кто пострадал, сами виноваты. Потому что те, кто проводит мероприятия без соблюдения ограничений, подвергают жизни людей опасности. Опасности, к сожалению, смертельной. Очень надеюсь, что активизация прививок и введённые в области минимальные ограничения позволят нам избежать вспышки заболеваемости, и эту волну мы пройдём достаточно стабильно. Прошу всех быть аккуратными в течение начавшейся нерабочей недели!», – сказал Андрей Чибис.

 

Комментарии

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