Андрей Чибис: «Мы должны помнить тех, кто держал оборону в Кольском Заполярье 77 лет назад»

Сегодня в Мурманске прошли торжественные мероприятия, посвящённые 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В митинге памяти у мурманского «Алёши» принял участие губернатор Андрей Чибис.

«Мы должны помнить тех, кто дал нам возможность жить в свободной стране, и помнить те условия, в которых держали оборону на Кольском Заполярье 77 лет назад. Сложно представить и то, как жили наши люди в Мурманске после и в момент атак фашистской авиации. Тем не менее, Север не сдался, выстоял, и мы погнали фашиста с Кольской земли, освободив и соседнюю северную часть Норвегии, – сказал глава региона. – Очень важно, что сегодня к мемориалу приходят дети, знающие историю, важно чтить память героев, быть достойными поколения победителей и сделать всё, чтобы Кольское Заполярье, Мурманская область, Арктика развивались, и никогда больше такого не повторилось».

В памятных мероприятиях приняли участие представители правительства Мурманской области, командования Краснознамённого ордена Ушакова Северного флота, силовых структур, представители молодёжных и патриотических объединений, обучающиеся. Командующий Северным флотом Александр Моисеев отметил, что на долю наших предков выпала страшная война, и перед ними в то время стояла очень серьёзная ответственность.

«77 лет – это, по сути, три поколения, которые вообще не знали, что такое горе войны. И я отношусь к тому поколению, чьи родители были детьми в то время и испытали все ужасы на себе. Действительно, мы должны не допустить подобного вновь. И важно, что такие мероприятия проходят, и к мемориальным комплексам тянутся, в том числе, дети. Ведь это наша потребность как русского человека, гражданина Российской Федерации, это основы нашей государственности и духовного воспитания. Мы должны сохранить то, что имели наши предки, и то, что имеем мы сейчас», – подчеркнул Александр Моисеев.

На территории мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» сегодня прошла акция «Выстрел памяти». Так, на нижней площадке мурманского «Алёши» в честь 77-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье произведён полуденный одиночный холостой выстрел из артиллерийского орудия.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и регионального правительства при активном участии Краснознаменного Северного флота и клубов военно-исторической реконструкции из Мурманской, Архангельской, Московской и других областей для северян организована реконструкция под названием «Прорыв», посвящённая 77-летию Петсамо-Киркенесской наступательной операции войск Заполярья. В рамках мероприятия представлен один из эпизодов героической обороны советского Заполярья в 1944 году. Реконструкция включала имитацию разрывов авиабомб, снарядов, мин и ручных гранат.

Также для северян на территории мемориального комплекса работали полевая кухня и тематические театрализованные площадки, где читали стихи и исполняли военные песни.