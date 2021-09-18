Андрей Чибис: «Мы должны в своих решениях ориентироваться на мнение ребят, которые сегодня учатся в школе»

Узнать желания молодёжи, принять к сведению её потребности и предложения – такова была основная цель встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса со старшеклассниками образовательных организаций Заполярья, прошедшей 17 сентября в Центре управления регионом.

В разговоре с главой области приняли участие 19 юношей и девушек из разных уголков области – победители и призёры олимпиад и конкурсов, волонтёры, участники и авторы различных проектов.

Определённой темы или каких-либо рамок в беседе не ставилось – за полтора часа ребята задали губернатору массу самых разных вопросов. Школьников интересовала судьба их родных городов и посёлков, возможности для реализации собственных инициатив и талантов, перспективы учёбы и работы в Мурманской области.

Так, победитель всероссийской олимпиады школьников по физкультуре София Заяц из Североморска посетовала на отсутствие в регионе специализированных центров подготовки к таким олимпиадам. Восьмиклассник из Мурманска, кванторианец Игорь Жуков предложил собственный проект дрона-пожарного для тушения лесов. А девятиклассник из Мурмашей, эковолонтёр Илья Либерман спросил Андрея Чибиса, как стать губернатором.

Ответом на последний вопрос стало практическое предложение главы региона – прийти и познакомиться с работой государственных служащих непосредственно, чтобы, в том числе, развеять устоявшиеся стереотипы о чиновниках.

«Чтобы старшеклассники понимали, как устроена система управления, в понедельник, начиная с оперативки, несколько школьников проведут день в правительстве, в том числе на моих совещаниях. Мы будем это делать регулярно, поскольку у ребят очень серьёзные вопросы – экология, развитие туризма, набор предложений по тому, как должна меняться область. Очень важно, чтобы дети были вовлечены в этот процесс. Чтобы им было интересно возвращаться в Мурманскую область после учёбы, либо оставаться здесь и получать здесь образование. Мы должны в своих решениях ориентироваться на мнение ребят, которые сегодня учатся в школе. Мы идём по этому пути – скажем, в программе «Arctic schools» принципиальное решение, что делать и как это должно выглядеть, принимается с обязательным обсуждением со школьниками. Это надо расширять не только на территорию школы, но и на территорию города и области. Школьников нужно вовлекать в принятие абсолютно «взрослых» решений», – подвёл итог беседы губернатор.

Министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба подтвердила слова главы региона – такая идея давно витала в воздухе.

«Мы давно хотели проводить не разовую акцию, а системные встречи губернатора с детьми, уже была инициатива Андрея Владимировича – «Один день с губернатором». И вот сами дети поддержали эту идею. Уже в понедельник несколько участников этой встречи посмотрят, как не только губернатор, но и заместители губернатора и министры проводят свой рабочий день. С теми ребятами, которые будут на оперативном совещании, мы останемся и обсудим и создание новых школьных пространств, и другие вопросы», – подчеркнула глава Минобразования.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, все без исключения вопросы и предложения, высказанные юными северянами на встрече с губернатором, зафиксированы и станут официальными поручениями профильным ведомствам, муниципалитетам и организациям.