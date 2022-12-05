Андрей Чибис: мы доведём 1,9 млрд рублей на выплаты работникам бюджетной сферы уже в этом году

Сегодня на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о подписании закона о дополнительной поддержке работников бюджетной сферы.

Денежную выплату получат порядка 15 тысяч специалистов и работников здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания.

«Две недели назад я внёс в областную Думу закон о дополнительной поддержке работников бюджетной сферы в размере 1,9 млрд рублей. Хочу поблагодарить депутатов, которые приняли его. Я уже подписал документ, который коснётся почти 15 тысяч работников здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания. Подчеркну, что мы доведём эти средства до учреждений уже в этом году. И руководители определят точный размер выплаты, которую получат сотрудники, исходя из их показателей эффективности», - прокомментировал Андрей Чибис.

Такое решение было принято в рамках исполнения «майских» Указов Президента Российской Федерации в части сохранения установленных целевых показателей 2022 года, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru