Андрей Чибис: Мы обязательно продолжим начатую работу по реновации ЗАТО и гарнизонов

12 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис, выступая на заседании президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под председательством вице-премьера Юрия Трутнева, доложил о ходе реализации первого этапа Комплексного плана реновации ЗАТО и представил перечень мероприятий на 2022-2023 годы для запуска второго этапа.

В своём докладе Андрей Чибис подчеркнул, что Мурманская область – главная база Северного военно-морского флота России. Здесь находятся 23 населённых пункта с дислокацией военных, общее население которых составляет более 152 тысяч человек – это 20% жителей региона. Уровень износа объектов социально-инженерной инфраструктуры ЗАТО, объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики составляет от 45 до 100%, доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, – порядка 43,1%, а на отдельных территориях износ доходит до 100%.

Чуть менее года назад Госкомиссией по вопросам развития Арктики был утвержден перечень из 26 мероприятий по реновации в семи гарнизонах и ЗАТО Мурманской области. На средства федерального и областного бюджетов завершён капремонт 22 многоквартирных домов, утеплены торцы фасадов в 14 домах, снесены восемь ветхих домов, завершён ремонт пяти километров дорог и благоустройство двух территорий, отремонтировано 384 квартир из 415. Продолжается капитальный ремонт общественных зданий.

«Улучшены жилищные условия граждан. Отремонтированы кровли зданий, утеплены фасады домов, заменены изношенные внутридомовые инженерные системы, что в дальнейшем позволит избежать теплопотерь и обеспечивать температурный режим в жилых помещениях в рамках действующих нормативов, а также получать коммунальные услуги надлежащего качества», – доложил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по его словам, область готова приступить ко второму этапу на 2022-2023 год, итогом выполнения которого станет повышение качества жизни и улучшение жилищных условий тысяч жителей ЗАТО.

«Мы обязательно продолжим начатую работу по реновации ЗАТО и гарнизонов. Деньги на эти цели уже заложены в областном бюджете на следующий год. И если после первого этапа мы уже видим, как меняется жизнь людей, то эффект от второго этапа будет несравненно выше. А главное, существенно вырастет качество жизни наших военнослужащих», – резюмировал Андрей Чибис.