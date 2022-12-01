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Мурманская область. Арктика (16+)01.12.22 16:30

Андрей Чибис: мы обязательно продолжим помогать Апатитам в развитии, в том числе с акцентом на молодых учёных и системы образования

В рамках рабочей поездки в Апатиты 30 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил несколько объектов благоустройства и образовательных учреждений. Первой точкой внимания губернатора стала общественная территория по улице Жемчужная. Здесь между домами 8 и 12 проводились ремонтные работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Выполнен демонтаж линии наружного уличного освещения, бетонных конструкций. Проведена разработка и уплотнение грунта. Организовано устройство песчаного и щебеночного оснований. Установлены бортовые камни, а также опоры освещения и кронштейны для светильников. Кроме этого, обновлено асфальтобетонное покрытие. В рамках проекта на площадке появилось тартановое покрытие на котором располагается игровая площадка с качелями, скамейками и спортивным оборудованием.

«Создание инфраструктуры для досуга граждан – очень важная задача для нас. Теперь эта площадка всецело стала точкой притяжения жителей микрорайона, где можно пообщаться, отдохнуть, погулять с детьми. Прошу организовать своевременное наблюдение за порядком на территории», – обратился Андрей Чибис к главе администрации Апатитов Николаю Бове.

Следующим объектом внимания губернатора стала школа №4 – старейшее образовательное учреждение города Апатиты. На сегодняшний день это разноуровневая и многопрофильная общеобразовательная массовая школа адаптивной модели. Директор учебного заведения Наталья Бровко провела экскурсию по школе и рассказа о реализации учебного процесса.

Структура и режим работы школы является учебно-воспитательным комплексом, внутри которого осуществляется внутренняя интеграция общего и дополнительного образования. Сформирован 31 класс.

Школа участвует в процессах модернизации образовательного процесса, обновлении и апробации обновленного содержания и инновационных технологий воспитания и социализации школьников, являясь внедренческой, экспериментальной или пилотной площадкой разных уровней. Активный участник открытых конкурсов по предоставлению грантовой поддержки на реализацию образовательных проектов. Так, в текущем году учреждение завоевало три гранта, которые были направлены на поддержку волонтерской деятельности, развитие благоприятного вектора уличного досуга и здорового образа жизни молодежи.

В 2022 году за счёт средств гранта «Арктик скулс» в школе было создано открытое молодёжное пространство «Точка притяжения».

Следующим объектом визита Андрея Владимировича стала школа №15.

Как рассказала директор учебного заведения Галина Кудюмова, школа включена в сетевое сообщество участников проекта «ФосАгро-классы» и «ФосАгро-школа». В рамках проектов реализуются программы профильного обучения по направлениям с углубленным изучением русского языка, математики, информатики и физики.

«Проект действительно очень перспективный. Его реализация способствует формированию лучших практик социального партнёрства образовательных организаций, сектора экономики, организаций профориентационной работы и поддержки одаренных детей», – прокомментировал глава региона.

Стоит отметить, в текущем году школа приняла участие в конкурсе на получение гранта для преобразования школьных пространств в направлении «Современное пространство школьной столовой». На средства субсидии отремонтирован столовый зал.

Учебное учреждение ведёт активную проектную и конкурсную деятельность. На сегодняшний день школа включена в пилотные и опорные площадки регионального уровня:

Ещё одна гордость школы – спортивный клуб СОШ №15, который в 2021 году успешно участвовал в Кубке губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов. По итогам соревнований клуб стал обладателем гранта на обновление инвентаря и формы для школьных спортивных клубов, на проведение ремонта и оснащение школьных кабинетов.

После общеобразовательных учреждений Андрей Чибис посетил филиал Мурманского арктического государственного университета.

На сегодняшний день в филиале МАГУ города Апатиты получают знания более тысячи студентов.

В филиале действуют различные виды стипендиальной поддержки. Получателями различных видов стипендий в первом семестре являются 137 человек.

В настоящий момент реализуется 31 основная профессиональная образовательная программа высшего образования по различным направлениям подготовки.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году Апатитский филиал МАГУ успешно прошел профессионально-общественную и международную аккредитацию по шести направлениям подготовки в сфере геологии, электроэнергетики, информационных систем и процесса горного или нефтегазового производства.

Также в филиале реализуют свою деятельность 7 студенческих объединений, которые охватывают спортивные, творческие и экологические направления. Учебное заведение тесно сотрудничает с работодателями области.

Рабочий день губернатора продолжился встречей с инициативной молодёжью города Апатиты. Диалог с состоялся на базе молодежного пространства «СОПКИ». Ребята смогли в неформальной обстановке задать главе региона волнующие вопросы и обсудить интересующие городские темы.

Подводя итоги рабочего визита в город Апатиты Андрей Чибис отметил положительный уровень развития города, а также активность молодёжи.

«Мы видим, что город динамично преображается. Активно реализуются федеральные проекты по благоустройству городских общественных территорий, а также развивается научная деятельность. Встреча с молодёжью показала огромный потенциал наших молодых людей. Ребята социально ориентированы и вовлечены во все муниципальные процессы. Мы обязательно продолжим помогать Апатитам в развитии, в том числе с акцентом на молодых ученых и системы образования», – сказал Андрей Чибис.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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