Андрей Чибис: «Мы все находимся в ситуации, по сути, военного положения»

Очередная «прямая линия» губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, прошедшая в социальных сетях 1 ноября, была полностью посвящена теме пандемии коронавируса и тем мерам, которые власть и медики Кольского Заполярья принимают для минимизации роста заболеваемости. Вместе с губернатором в разговоре с пользователями «ВКонтакте», «Instagram» и «Facebook» принял участие главный врач областного Центра специализированных видов медпомощи Аркадий Амозов.

Основной тезис, в той или иной форме повторявшийся в ходе «прямой линии», - победу над коронавирусом возможно одержать лишь общими усилиями, сознательным соблюдением мер безопасности и массовой вакцинацией.

Андрей Чибис подчеркнул, что все принятые правительством региона решения, в том числе необходимость QR-кодов для посещения общественных мест и режим самоизоляции для непривитых пожилых людей, призваны минимизировать риск заражения без введения на территории области жёсткого локдауна. Для помощи людям старше 60 лет, которым не рекомендовано выходить на улицу, вновь мобилизованы волонтёры. Режим работы прививочных пунктов продлён до 21.00. Органы государственного и муниципального управления, предприятия непрерывного цикла, система ЖКХ продолжают функционировать.

«Все необходимые условия, чтобы получить возможность полноценно жить, но при этом защитить и себя, и окружающих от распространения коронавируса, сегодня введены», - подчеркнул глава региона.

Губернатор призвал северян в течение нерабочих дней минимизировать социальные контакты и не собираться большими компаниями. К тем предпринимателям, которые будут замечены в нарушениях режима ограничений, будут применяться законные санкции. В пример глава региона привёл недавний концерт в одном из мурманских клубов, где были нарушены буквально все правила безопасности.

«Ещё два-три таких концерта – и нам придётся всё закрыть. Есть отдельные предприниматели, которым безразличны здоровье и жизнь людей», - сказал Андрей Чибис.

Губернатор особо отметил, что у врачей, работающих в «красных зонах», трудный период не завершался и не прерывался. Это подтвердил и Аркадий Амозов. Медики работают за пределом человеческих возможностей, сказал главврач ЦСВМ. При этом, по его словам, подавляющее большинство «тяжёлых» пациентов – те, кто отказался от прививки.

«За всё время существования «красной зоны» у нас не было ни одного человека, который бы прошёл полную вакцинацию и стал бы нашим пациентом в средней или тяжёлой форме. Жизнь наших граждан сейчас зависит от них самих», - подчеркнул врач.

Среди тяжело заболевших, пояснил Аркадий Амозов, привитые составляют 1,5-2 %. При этом нередко на кислород и ИВЛ попадают люди, которые сделали прививку, уже будучи заражёнными, в то время как устойчивый иммунитет формируется только через шесть недель после второй аппликации.

Также доктор Амозов развеял слухи о том, что пользоваться услугами мобильных прививочных пунктов опасно, и заверил северян, что одновременно вакцинироваться от коронавируса и гриппа не запрещено.

«В мобильных прививочных пунктах работают такие же врачи, как и в больницах. Там исполняются все санитарные нормы. Мы готовы прививать ещё больше, сколько потребуется. Чем быстрее мы привьём большее количество жителей области, тем быстрее мы вернёмся к нормальному ритму жизни. Это аксиома», - сказал главврач ЦСВМ.

Помимо этого, Аркадий Амозов сообщил, что все медицинские учреждения сделали у себя «зелёную линию» для вакцинации людей старше 65 лет без очереди, и пояснил, что привитый человек тоже может быть переносчиком вируса, но очень короткое время – 2-3 дня.

Сразу несколько пользователей соцсетей задали губернатору вопрос о возможности открытия детских комнат в торгово-развлекательных центрах, на который он ответил отрицательно.

«Детские комнаты в торговых центрах мы не можем пока открыть. Детишки болеют. Пришлось выбирать – мы рискуем школами и детскими садами или детскими комнатами», - подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона добавил, что предпринимателей – хозяев детских комнат и центров правительство области в беде не бросит. Дополнительно к тем мерам поддержки, которыми они пользуются сейчас, такие работодатели получат из регионального бюджета компенсацию в размере МРОТ на фонд оплаты труда работников с июля текущего года, когда детские комнаты оказались в вынужденном простое.

В ходе ответов на вопросы губернатор сообщил зрителям «прямой линии», что: в регионе пока нет поводов для продления нерабочих дней; ввод QR-кодов для общепита приветствовали сами рестораторы; предъявление паспорта вместе с QR-кодом необходимо; применение разработанного региональным Минцифры приложения для сканирования QR-кодов обязательно; невакцинированные пожилые люди вправе выходить из дома в магазины, аптеки и медицинские учреждения; говорить что-либо об ограничениях в новогодние праздники пока преждевременно; а принимаемые на областном уровне ограничительные меры полностью соответствуют Конституции и законодательству РФ.

Андрей Чибис также пообещал разобраться с жалобами жителей Мончегорска и Апатитов на сложности с записью на прививку.

«За последние дни темпы вакцинации выросли в два раза. Но мы не можем на каждом углу поставить пункты вакцинации, потому что в них работают те же самые медики. Нельзя перегружать медицинский персонал. Мы все находимся в ситуации, по сути, военного положения, бывают сбои, нужно просто быстро реагировать и принимать решения», - пояснил губернатор.

В завершение прямой линии Андрей Чибис обратился к работодателям с просьбой по возможности освободить персонал от работы в объявленные в стране выходные и призвал северян максимально серьёзно отнестись к соблюдению мер предосторожности.

«Давайте все вместе поможем нашим врачам! Давайте поможем нашим близким не заболеть и не умереть. Соблюдайте ограничения, сократите социальные контакты. Нет никаких поводов расслабляться, и победить пандемию мы сможем только вместе с вами», - подчеркнул губернатор.

Глава региона пообещал ответить на все многочисленные вопросы, заданные пользователями в комментариях к трансляции, и проверить все поднятые жителями области проблемы, сообщает региональное Министерство информационной политики.