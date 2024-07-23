Андрей Чибис: на 100% выполнены работы на 55 дорожных объектах региона

В рамках оперативного совещания вчера рассмотрели текущий ход дорожных работ в Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что в этом году в рамках плана «На Севере – жить» всем муниципальным образованиям Мурманской области была оказана государственная поддержка.

«В регионе, без учёта Мурманска, ремонт автомобильных дорог в 2024 году запланирован на 108 улицах и трех мостах. В таких муниципалитетах, как Полярные Зори и Терский район дорожная кампания уже завершена на 100%. Также часть объектов на 100% отремонтирована в Кольском и Кандалакшском районах, Апатитах и ЗАТО г. Североморск. В общей сложности уже готовы на 100% 35 улиц, ещё 12 улиц – более чем на 80%. Прошу на остальных объектах также тщательно контролировать сроки и качество работ», – обратился к коллегам глава региона.

Кроме того, в Мурманске в планах на этот год – отремонтировать 27 объектов в рамках стратегии «На Севере – жить» и 27 участков улично-дорожной сети Мурманской агломерации в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На 20 из указанных объектов работы уже завершены.

«Всего за 5 лет мы обновили 6 млн квадратных метров дорожного полотна в Мурманской области», – отметил Андрей Чибис.

Подробнее о дорожной кампании этого года доложила министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.