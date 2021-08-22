Андрей Чибис на открытии фестиваля «Териберка»: «Мурманская область становится известна во всем мире как регион возможностей для развития»

Состоялось торжественное открытие VI Арктического фестиваля «Териберка» – уникального мероприятия, включенного в культурную программу председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах. Гостей и участников с главной сцены фестиваля приветствовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Я всех активных, сильных, драйвовых приветствую на этом фестивале. Это теперь не просто кулинарный фестиваль – это знаковое мероприятие в рамках Арктического совета. Мурманская область становится известна во всем мире как регион возможностей для развития. Я с этим вас поздравляю!» – сказал глава региона.

Андрей Чибис ознакомился с работой основных пространств фестиваля – зоны активного отдыха и развлечений, фуд-корта «Вкус Арктики», ярмарки сувениров и площадки проведения творческих мастер-классов – и посетил одну из ключевых площадок мероприятия – проектно-учебную лабораторию «Школа Арктической кухни». На протяжении двух дней здесь будут организованы презентации блюд для всех сегментов туристской инфраструктуры и кулинарные мастер-классы, а в работе ее модулей примут участие ведущие шеф-повара, работающие в Заполярье, в том числе представлявшие арктическую кухню на арт-школе «Гастрономия» всероссийского фестиваля «Таврида».

Андрей Чибис высоко оценил работу шефов.

«Спасибо вам огромное за популяризацию арктической кухни. Важно, что и наши жители все чаще едят блюда из местных продуктов. Я желаю вам процветания, пусть творчество приносит доход. Людей мы вам сюда привезем – в том числе с помощью пропаганды, организации авиасообщения и прочего. Главное – не подведите. Пусть люди уходят от вас довольными и постоянно возвращаются в ваши заведения, а гости региона – в Мурманскую область в целом», – обратился к участникам лаборатории Андрей Чибис.

Глава региона также выразил готовность поддержать идею ланч-боксов для охотников за северным сиянием кировчанки Екатерины Мун. В составе такого ланч-бокса – блюда из локальных продуктов: пряный чай с брусничным пюре, сет из ржаных кармашков с брусникой со сметанным кремом. Андрей Чибис заверил, что правительство региона окажет активную поддержку в продвижении проекта.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках работы лаборатории губернатору также представили блюдо, которое в будущем учебном сезоне пополнит школьные меню в регионе, – гуляш из оленины.

«Мы уделяем большое внимание правильному, здоровому питанию детей. С сентября прошлого года по инициативе губернатора Андрея Чибиса во многих школах практически во всех муниципалитетах области были введены блюда из оленины, при этом каждое образовательное учреждение самостоятельно определяет, какое именно блюдо это будет. С этого учебного года мы расширяем ассортимент и вводим дополнительно гуляш из оленины. Кроме того, в меню большинства школ появятся также напитки из северных ягод. Тем самым мы популяризируем нашу северную кухню. И, конечно же, это все ориентировано на здоровьесбережение наших детей», – прокомментировала министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.