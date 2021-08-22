ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Полюса нашей жизни - сельскохозяйственный робот Том и обед времён Минойской цивилизацииВ Оленегорском районе запрещена любительская и спортивная охота
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)22.08.21 13:00

Андрей Чибис на открытии фестиваля «Териберка»: «Мурманская область становится известна во всем мире как регион возможностей для развития»

Состоялось торжественное открытие VI Арктического фестиваля «Териберка» – уникального мероприятия, включенного в культурную программу председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах. Гостей и участников с главной сцены фестиваля приветствовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Я всех активных, сильных, драйвовых приветствую на этом фестивале. Это теперь не просто кулинарный фестиваль – это знаковое мероприятие в рамках Арктического совета. Мурманская область становится известна во всем мире как регион возможностей для развития. Я с этим вас поздравляю!» – сказал глава региона.

Андрей Чибис ознакомился с работой основных пространств фестиваля – зоны активного отдыха и развлечений, фуд-корта «Вкус Арктики», ярмарки сувениров и площадки проведения творческих мастер-классов – и посетил одну из ключевых площадок мероприятия – проектно-учебную лабораторию «Школа Арктической кухни». На протяжении двух дней здесь будут организованы презентации блюд для всех сегментов туристской инфраструктуры и кулинарные мастер-классы, а в работе ее модулей примут участие ведущие шеф-повара, работающие в Заполярье, в том числе представлявшие арктическую кухню на арт-школе «Гастрономия» всероссийского фестиваля «Таврида».

Андрей Чибис высоко оценил работу шефов.

«Спасибо вам огромное за популяризацию арктической кухни. Важно, что и наши жители все чаще едят блюда из местных продуктов. Я желаю вам процветания, пусть творчество приносит доход. Людей мы вам сюда привезем – в том числе с помощью пропаганды, организации авиасообщения и прочего. Главное – не подведите. Пусть люди уходят от вас довольными и постоянно возвращаются в ваши заведения, а гости региона – в Мурманскую область в целом», – обратился к участникам лаборатории Андрей Чибис.

Глава региона также выразил готовность поддержать идею ланч-боксов для охотников за северным сиянием кировчанки Екатерины Мун. В составе такого ланч-бокса – блюда из локальных продуктов: пряный чай с брусничным пюре, сет из ржаных кармашков с брусникой со сметанным кремом. Андрей Чибис заверил, что правительство региона окажет активную поддержку в продвижении проекта.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках работы лаборатории губернатору также представили блюдо, которое в будущем учебном сезоне пополнит школьные меню в регионе, – гуляш из оленины.

«Мы уделяем большое внимание правильному, здоровому питанию детей. С сентября прошлого года по инициативе губернатора Андрея Чибиса во многих школах практически во всех муниципалитетах области были введены блюда из оленины, при этом каждое образовательное учреждение самостоятельно определяет, какое именно блюдо это будет. С этого учебного года мы расширяем ассортимент и вводим дополнительно гуляш из оленины. Кроме того, в меню большинства школ появятся также напитки из северных ягод. Тем самым мы популяризируем нашу северную кухню. И, конечно же, это все ориентировано на здоровьесбережение наших детей», – прокомментировала министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманский рынок труда: активность соискателей и конкуренция постепенно растут
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю.Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
10.08.21 23:54
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе. Неубедительно звучит причина отставки гражданина Сысоева: «Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реал
Комментарий к новости:Андрей Сысоев принял решение покинуть пост мэра Мурманска
Дмитрий
06.08.21 19:48
Вы это серьезно? Или посмеялись? Какой там ремонт? Год не попутали? Ремонтёры блин!
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Хлобыстова завершены восстановительные работы дорожного полотна
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР "Кадетская школа города Мурманска".
05.08.21 18:07
Здравствуйте, зрители телеканала, мурманчане! У меня один вопрос: когда член партии "Единая Россия" 69-летняя Прямикова уйдет на пенсию?! Прямикова-холуй голосовавшего за повышение пенсионного возрас
Комментарий к новости:42-ю школу в Мурманске отремонтируют к началу учебного года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире15:40«Весь мир в глазах твоих». Художественный фильм (16+)16:50«Воля вселенной». Художественный фильм (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области отмечается рост цен на топливо-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 25 копеек, доллар укрепился на 21 копейку-PRO Энергетику (18+)Заместитель губернатора Юрий Сердечкин дал старт работе нового центра обслуживания клиентов АО «АтомЭнергоСбыт» в Мурманске-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Банк России ввёл новые требования для микрофинансовых организаций
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика