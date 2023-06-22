Андрей Чибис на открытии форума-фестиваля «Арктика.Лед тронулся»: ответственность за будущее Арктики лежит на нас с вами

В Мурманске состоялось открытие второго Всероссийского форума-фестиваля волонтёров «Арктика. Лед тронулся», в котором принимают участие 200 добровольцев из всех регионов России и нескольких зарубежных стран. В церемонии принял участие губернатор Андрей Чибис. Глава региона зачитал обращение президента России Владимира Путина к участникам.

Так, глава государства отметил, что в последние годы Россия уделяет особое внимание вопросу освоения и гармоничного развития Арктики, сбережения её уникального природного богатства.

«Важно, что к решению этих серьёзных задач активно подключаются волонтеры — студенты, представители общественных организаций, бизнес-структур — энергичные, неравнодушные люди с ответственной гражданской, жизненной позицией», — говорится в обращении президента.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что усилиями волонтёров было очищено 110 га арктических территорий и убрано более 5 тысяч тонн отходов.

«И эта масштабная, востребованная работа обязательно будет продолжена», — добавил Владимир Путин.

Андрей Чибис в приветственном слове подчеркнул, что сегодня в Арктике реализуются крупнейшие проекты, которые закладывают основу развития нашей страны на многие десятилетия.

«В Мурманской области это — МТУ, развитие Северного морского пути, создание Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений и многие другие проекты. За всеми этими проектами стоят люди. Арктика — территория для сильных, активных, креативных людей. Наша общая, стратегическая цель, чтобы сюда переезжала способная молодежь. Мы понимаем, что ответственность за будущее Арктики лежит на нас с вами. Именно эта территория будет развивать нашу страну множество десятилетий. Этот форум не только про экологию, он про развитие, экономику, человеческий капитал. Желаю, чтобы каждый участник вынес что-то полезное, ведь все вы вносите вклад в развитие нашей страны, будущее Арктической зоны Российской Федерации», — отметил глава региона.

К делегатам также письменно обратились вице-премьер России — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Форум-фестиваль «Арктика. Лед тронулся» – уникальная площадка для поиска решений по важнейшим вопросам климатической и экологической повестки, таким как развитие СМП и системы экологического мониторинга в его акватории, функционирование особо охраняемых природных территорий и «генеральная уборка» Арктики», – обратил внимание зампред правительства.

Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики напомнил, что арктические территории обладают огромным потенциалом и имеют стратегическое значение для России.

«Арктика — это не только наше настоящее, но и будущее всей планеты. Здесь находится 76% разведанного горючего — природного газа, 21% разведенной нефти, богат регион и твердыми минералами — это 79% платиноидов, 41% меди, 30% титана», — говорится в его обращении к участникам форума.

Алексей Чекунков подчеркнул, что Арктике необходимы новые поколения, создание предприятий, развитие инфраструктуры. Вместе с тем он отметил, что волонтеры уже многое сделали для ликвидации нанесенное природе ущерба. Он поблагодарил всех участников и организаторов форума за инициативность и неравнодушие к развитию Арктики.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, участников также приветствовали Герой труда РФ, капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов, руководители общественного проекта «Чистая Арктика» Руслан Губайдуллин и Андрей Нагибин.

«Спасибо за то, что подключились, привлекаете других людей, своих близких, рассказываете, что необходимо сохранять хрупкую Арктику. Желаю вам успехов, чтобы все задачи были выполнены!», — сказал Дмитрий Лобусов.

Андрей Нагибин подчеркнул, что поддержка правительства Мурманской области, компаний-партнёров позволит поднять проект на новый уровень.

«У нас идёт активный процесс. Мы отработали проект в Карелии, Коми, скоро прилетит команда из Якутии. 2,5 тысячи человек записались, чтобы участвовать в наших уборках. Мы постараемся выполнить все поставленные задачи», — отметил Андрей Нагибин.

Руслан Губайдуллин подчеркнул, что форум объединяет людей и судьбы.

«Мы будем расти. У нас есть замечательные лозунги: «Чистая Арктика», «Лед тронулся» и «На Севере — жить». Предлагаю каждому из вас напитаться этой арктической любовью, и может быть, приехать сюда, поработать, отдохнуть. Надеюсь, что эти дни оставят в вашем сердце самые лучшие воспоминания», — сказал Руслан Губайдуллин.

Фото: https://gov-murman.ru