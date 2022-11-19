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Мурманская область. Арктика (16+)19.11.22 16:00

Андрей Чибис на открытии международного этапа театрального фестиваля «Арктическая сцена»: культура всегда сближает, делает отношения людей крепче, её невозможно отменить

В Мурманске вчера стартовал международный этап первого театрального фестиваля «Арктическая сцена». Открытие состоялось на сцене областного драматического театра. С приветственным словом к гостям мероприятия обратился губернатор Андрей Чибис.

«Приветствую всех на этом замечательном фестивале. На первом, региональном этапе, наши театральные команды со всей области показали свое мастерство и идейность. Сегодня мы перешли к другому этапу – международному. Это особенно важно в наше время. Ведь культура всегда сближает. Она делает отношения людей крепче. Культуру невозможно отменить. Уверен, что все, кто сегодня представляет свое искусство, сделают это достойно, так как вас будет поддерживать самый яркий, эмоциональный зритель. Искренность северян отмечают все гости Кольского Заполярья», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис выразил благодарность организаторам и региональному Минкульту за работу над фестивалем. Весомый вклад команды правительства отметил председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации Александр Калягин. Председатель жюри фестиваля «Арктическая сцена» Марина Корчак подчеркнула, что в Кольском Заполярье понимают важность искусства и выразила уверенность в том, что именно город-герой Мурманск может быть центром, притягивающим людей со всей страны.

Фестиваль продлится до 24 ноября. Жители и гости столицы Кольского Заполярья познакомятся с 13 спектаклями не только из разных уголков России, но и из зарубежья. Артисты мурманских профессиональных театров и детской театральной школы будут соревноваться в мастерстве с актерами из Петрозаводска, Архангельска, Рязани, Перми, Челябинска, Могилева и Минска. Оценивать спектакли будет именитое жюри: знаменитые российские актёры, режиссёры, педагоги, театроведы и хореографы. Ознакомиться с программой можно по ссылке.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, фестиваль проводится региональным отделением Союза театральных деятелей РФ и Мурманским областным драмтеатром по инициативе и при поддержке правительства региона, а также Союза театральных деятелей РФ.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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