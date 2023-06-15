Андрей Чибис на ПМЭФ – 2023: молодёжь уже сегодня принимает решение, будет ли она оставаться в Арктике, поэтому наша задача – инвестировать в развитие городов

Обозначение опорных городов Арктики с увеличением «Единой субсидии», федеральные инвестиции в образование на специальных условиях для арктических вузов, расширение программы реновации ЗАТО – такие предложения губернатор Андрей Чибис вчера озвучил в ходе сессии «Новые возможности арктических городов», прошедшей сегодня в рамках Петербургского Международного экономического форума.

Сессия организована Министерством развития Дальнего Востока и Арктики и состоялась в выставочном пространстве «Арктика – территория диалога», её участниками стали представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, крупных компаний.

«Динамика развития городов в Арктической зоне должна соответствовать столичной, тогда люди будут стремиться жить на Севере. Важно реализовать механизм создания мастер-планов развития, определить опорные города Арктики и кратно увеличивать федеральную поддержку, к примеру – «Единую субсидию». Все эти инициативы были внесены и поддержаны на рабочей группе Госсовета по развитию Арктики и после проработки будут направлены на рассмотрение федерального правительства. Мы будем добиваться принятия этих решений. Увеличение федеральной поддержки для развития наших городов – это инвестиция в будущее Арктики, создание достойной социальной инфраструктуры», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что Мурманская область полностью входит в Арктическую зону, благодаря поддержке Президента РФ Владимира Путина и принятым им решениям, поддержке федерального правительства, Минвостокразвития и лично его главы Алексея Чекункова, региональная команда за последние 4 года добилась серьёзного экономического роста.

«У нас созданы зоны, где бизнес может получить существенные налоговые льготы и различные преференции – АЗ РФ и ТОР «Столица Арктики». Это дало толчок быстрому росту количества реализуемых крупных инвестпроектов. Мы активно развиваем транспортно-логистический узел как часть важнейшего для страны Севморпути – к концу года уже откроется рабочее движение по новой железнодорожной ветке. Именно у нас реализуются поразительные и масштабные проекты компании «НОВАТЭК» – плавучие заводы по сжижению газа. Будет реализован проект газификации. Экономика – это база для развития региона. Но сегодня главный вызов – кадры, люди, готовые постоянно жить и работать в суровых условиях, обладающие компетенциями для реализации масштабных планов развития. Вахтой мы эту задачу не решим, нужно создавать условия для жизни и образования. Чтобы люди хотели жить на Севере. И главная наша битва – за молодых. Молодёжь уже сегодня принимает решение, будет ли она оставаться в Арктике, поэтому мы должны вкладывать в улучшение городов, населённых пунктов. Также важно, чтобы люди понимали свою перспективу здесь, что они смогут учиться и работать на важных для страны проектах», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что в Мурманской области реализуется план развития – «На Севере – жить», созданный в соответствии с пожеланиями северян.

«Мы сами создаём этот тренд – как круто на Севере жить. В рамках нашего плана развиваем туризм, причём не только для гостей, но и для самих северян, чтобы они видели, в каком уникальном месте живут, активизируем программы лояльности. Создаём новые общественные пространства, открыли 25 молодёжных пространств в населённых пунктах – с современным оборудованием, инфраструктурой для реализации инициатив, где наши ребята могут заниматься искусством, проектной работой, творчеством, спортом, добровольчеством. Реализуем программу «Свой дом в Арктике» – и уже видим интерес людей и активизацию индивидуального жилищного строительства: за год выдано 450 сертификатов и построено 67 домов. Кроме того, мы начали реализовывать систему ранней профориентации – чтобы наши дети уже со школы знали, чем себя занять, в каком направлении можно развиваться в родном регионе», – прокомментировал Андрей Чибис. По его словам, в рамках этой работы в школах совместно с крупными компаниями открываются профильные классы, проводятся экскурсии на предприятия, лекции для ребят. В колледжах региона совместно с индустриальными партнёрами уже открыто 48 мастерских с современным оборудованием различной направленности, идёт работа по организации практики и трудоустройства местных выпускников на предприятия.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона также отметил, что важно поддержать арктические университеты. Ранее Андрей Чибис выступил с инициативой по формированию отдельных треков для вузов арктической зоны в части возможности их участия в программе «Приоритет – 2030», на прошедшем заседании рабочей группы Госсовета по развитию Арктики о корректировке программы объявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Ещё одной ключевой задачей в Мурманской области Андрей Чибис назвал масштабную программу реновации ЗАТО – населённых пунктов, где живут военнослужащие, которые обеспечивают обороноспособность страны.

В ходе сессии вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев отметил, что крупные компании в тесном контакте с органами власти также реализуют программы развития территорий присутствия, и подчеркнул важность темы образования.

«Прекрасный девиз «На Севере – жить» уже давно перестал быть слоганом только Мурманской области. Эта фраза гораздо шире, она характеризует все северные территории. Здесь и содержательная часть, и задачи, которые ставит перед субъектом губернатор. Мы создаём институты развития, такие, как Агентство развития Мончегорска, центр «Вторая школа». Это государственно-частное партнёрство: там и региональные и муниципальные власти, и фонд Владимира Потанина, и бизнес. Инновационные центры разрабатывают широкий спектр проектов: арктический туризм, гастрономические проекты, общественные пространства. Бизнес и государство для развития должны быть в синергии. И вторая важна тема – образование. Спасибо Андрею Чибису как губернатору-новатору, а также руководителю рабочей группы Госсовета по развитию Арктики, что активно поднимает вопрос о том, что арктические вузы не в равных условиях со столичными, и вопрос о возможности участия в программе «Приоритет 2030», – отметил Андрей Грачев. Он также выступил за инициативу создания ассоциации арктических вузов.

Фото: https://gov-murman.ru