Андрей Чибис: на полях форума «Армия – 2020» удалось достичь важных для региона договоренностей

В минувшие выходные на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» состоялось открытие международного военно-технического форума «Армия – 2020» и Армейских международных игр «АрМИя – 2020». В церемонии открытия принял участие глава Мурманской области Андрей Чибис.

На полях форума состоялась рабочая встреча Андрея Чибиса с председателем правления, гендиректором АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексеем Рахмановым. Напомним, по итогам встречи достигнута принципиальная договоренность об участии «ОСК» в подготовке кадров для своих заводов или производств на базе Мурманского государственного технического университета.

Губернатор также осмотрел статическую выставочную экспозицию в павильонах и на открытых площадках КВЦ «Патриот».

«Международный военно-технический форум – помимо возможности увидеть самое современное вооружение, это ещё и встречи, и договорённости. С генеральным директором «Объединённой судостроительной корпорации» Алексеем Рахмановым мы договорились о том, что «ОСК» станет партнёром МГТУ. Современные беспилотники обсудили с гендиректором группы компаний «Калашников» Дмитрием Тарасовым. Они помогут нам отслеживать лесные пожары, браконьеров и искать потерявшихся грибников», – прокомментировал итоги своего участия в мероприятии Андрей Чибис.

Форум продолжит работу по 29 августа.