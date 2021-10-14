Андрей Чибис на полях РЭН-2021: Мы делаем ставку на развитие «зелёной» энергетики

Мурманская область делает ставку на развитие «зелёной» энергетики. Об этом глава региона Андрей Чибис сказал, комментируя вчерашнее выступление Президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя». Глава государства говорил в том числе о сбережении климата как общей задаче всего человечества, требующей консолидации усилий.

«Предстоит большая, безусловно сложная, напряжённая работа с привлечением широкого круга специалистов, руководителей компаний, общественных объединений и государств, – подчеркнул Владимир Путин. – И ещё: текущая ситуация в мире показывает, что вопросы сохранения климата должны решаться в тесной увязке с планами развития отраслей экономики, прежде всего энергетического сектора».

Комментируя выступление Президента РФ, губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул: правительство региона видит большой потенциал в развитии «зелёной» энергетики.

«В 2022 году будет введён в эксплуатацию уникальный ветропарк, который строит на нашей территории компания «Энел». Это самый крупный ветропарк на севере в мире. Мы, конечно, делаем ставку на развитие электротранспорта. Например, мы полностью обнулили налог на электрический транспорт; мы делаем акцент на закупке электрического общественного транспорта, чтобы минимизировать выбросы. Мы заключили соглашение с РОСНАНО по бескарбоновой территории, и сейчас активно разрабатываем проект по водородной энергетике», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор подчеркнул, что правительство региона делает отдельную ставку на водород и занимается разработкой таких инвестиционных проектов.

«У нас будет ветропарк, у нас есть атомная станция, есть гидростанция – всё это позволяет вырабатывать водород, и у нас есть незамерзающий порт, который позволяет этот водород экспортировать. Перспективными рынками являются в том числе и Западная Европа, и Азия», – подчеркнул Андрей Чибис.