Андрей Чибис: на прошлой неделе мобилизованным бойцам из Мурманской области передали 17 тонн обмундирования

Сегодня на оперативном совещании глава региона сообщил о работе, которая проводится в Мурманской области по оказанию помощи мобилизованным, военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, а также их семьям.

«На прошлой неделе я побывал в Ленинградской и Калининградской областях – там, где наши мобилизованные ребята проходят боевое слаживание. Мы привезли туда 17 тонн дополнительного обмундирования», – рассказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всего в зону СВО совместно с Северным флотом и при помощи неравнодушных северян и предпринимателей отправлено более 27 тонн гуманитарного груза и около 40 единиц транспортных средств. Губернатор подчеркнул, что работа по формированию дополнительной помощи и необходимого оборудования продолжается в ежедневном режиме, учитывая потребности и мобилизованных, и военнослужащих, которые находятся в зоне СВО.

«Я пообщался с парнями, дух у них боевой, а вопросы, в первую очередь, касаются точечных просьб в отношении их семей. Вы и сами слышали, вчера во время «прямой линии» позвонил мобилизованный, который просил установить детскую площадку в школе-интернате в Минькино, а другой во время встречи попросил о спортивном оборудовании для хоккея ребятам в Верхнетуломском. Мы, конечно, поддержим наших бойцов и их близких. Безусловно, эта работа будет продолжаться. Это наш святой долг. Прошу всех на такие вопросы очень внимательно и оперативно реагировать», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/iz-murmanskoj-oblasti-napravlena-ocherednaya-partiya-gumanitarnoj-pomoshi-v-zonu-svo