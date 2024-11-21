Андрей Чибис на рабочей встрече с Оксаной Демченко: «Среди приоритетных направлений – формирование новых нацпроектов, реализация мастер-планов и плана «На Севере – жить»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Андрей Чибис продолжает проводить рабочие встречи с членами обновленного состава правительства Мурманской области. Так, ключевые направления работы глава региона обсудил с первым заместителем губернатора Оксаной Демченко, на которую теперь возлагается новая задача по координации финансового блока.

«С учётом нового распределения обязанностей на вас возлагается задача координировать работу Министерства финансов Мурманской области. Санкции дают в том числе негативный эффект и снижение доходов, поэтому необходимо обратить самое пристальное внимание на эффективное расходование бюджетных средств. Среди приоритетных направлений – формирование новых нацпроектов, выполнение мастер-планов, реализация стратегического плана «На Севере – жить», который был сформирован с учётом мнения северян. Важно, чтобы все было реализовано», – подчеркнул губернатор.

В ходе встречи глава региона отметил, что Оксана Демченко всегда выполняет работу чётко, профессионально, эффективно и, главное, в полном соответствии с законом Российской Федерации.

Напомним, Оксана Николаевна Демченко была назначена первым вице-губернатором в 2019 году, когда приехала работать в Мурманскую область. За пять лет работы в областном правительстве она сформировала систему проектного управления для качественной реализации мероприятий в рамках национальных проектов; организовала создание цифровой платформы управления проектной деятельностью; во время угрозы распространения Covid-19 на территории региона успешно координировала работу Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности населения Мурманской области; выстроила конструктивное взаимодействие с политическими партиями; организовала работу Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области»; курировала вопросы господдержки общественных объединений, меры социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера.

«Благодарен Вам, Оксана Николаевна, за тот период совместной работы в Мурманской области, который мы уже прошли. Очень рассчитываю на то, что все задачи – национальные проекты и финансовый блок, не снимая, естественно, внутриполитическую работу, должным образом под вашим руководством, под вашей координацией, будут реализованы. Уверен, что вы справитесь!», – сказал Андрей Чибис.

Оксана Демченко поблагодарила губернатора за высокую оценку своей работы и за тёплые слова, отметив, что готова продолжить трудиться на благо жителей Мурманской области.

«Конечно, в этом году для всех блоков правительства важно успешно завершить мероприятия национальных проектов и плана «На Севере – жить». Безусловно, ключевая задача – это то, о чём вы сказали – формирование новых проектов, в том числе актуализированного плана «На Севере – жить», который мы должны будем представить вашему вниманию в декабре. И мы сформируем такую будущую северную пятилетку, в рамках которой продолжим работать. Ну, и конечно, новые задачи, которые передо мной поставлены, беру в работу», – в ответном слове сказала Оксана Демченко.

Первый вице-губернатор Оксана Демченко вновь была утверждена в должности Мурманской областной Думой в сентябре 2024 года. Региональные парламентарии одобрили кандидатуру Оксаны Демченко, представленную губернатором региона Андреем Чибисом, подавляющим большинством голосов, напоминает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/