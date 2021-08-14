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Мурманская область. Арктика (16+)14.08.21 13:00

Андрей Чибис: на ремонт дорог в Мурманске в этом году дополнительно выделено 300 млн рублей

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера губернатор Андрей Чибис совершил объезд нескольких реконструируемых объектов в Ленинском округе Мурманска. В зону внимания главы области попали ремонт улиц Лобова и Кирпичной в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а также реконструкция дворовых территорий на улице Александрова и проезде Ивана Халатина.

На улице Лобова работы ведутся на участке от пересечения с проспектом Героев-североморцев до дома №10. Срок завершения работ по договору – 31 августа. В настоящее время идёт устранение замечаний в ходе приёмки.

На улице Кирпичной работы уже завершены, подрядчик также устраняет замечания.

«В этом году в Мурманске уже в работе 16 км дорог. Плюс к этому мы сейчас выделяем дополнительно 200 млн рублей из нашего дорожного фонда и получили 100 млн из федерального. Большая часть этих денег в этом году пойдут на город Мурманск, чтобы отремонтировать большими картами те участки, которые первоначально не вошли в нацпроект. В целом делается всё достаточно неплохо, работа идёт по плану», – прокомментировал увиденное губернатор.

Андрей Чибис особо отметил, что, помимо дорог, в этом сезоне в Мурманске реконструируется большой объём тротуаров, поскольку пешеходные связи не менее важны для города, чем автотрассы.

Дворы на ул. Александрова и пр. Халатина ремонтируются в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в программу которого в Мурманске в этом году вошли 49 домов. Асфальтируются пешеходные тропы, создаются автопарковки, устанавливается уличное освещение.

Помимо этого, пояснил губернатор, с использованием средств областного бюджета в столице Заполярья ведётся поддерживающий ремонт дворовых территорий.

«Мы латаем ямы. Деньги на это выделены, контракты заключены, работы начались. Улучшим состояние дворов у нескольких сотен домов», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам губернатора, без неожиданностей и замечаний не обходится, и здесь муниципальным властям нужно больше внимания уделять обратной связи с жителями. Так, во дворе дома №30 по ул. Александрова жильцы обратили внимание главы региона, что, несмотря на установку новых фонарей, не освещена дорожка, ведущая к лестнице. Решение было найдено тут же – к системе дворового освещения будет добавлен ещё один светильник.

 

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