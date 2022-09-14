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Мурманская область. Арктика (16+)14.09.22 12:30

Андрей Чибис на Российской неделе ГЧП: создание прозрачных правил подключения к энергомощностям – точка роста при реализации инвестпроектов

Мурманская область готовит предложение федеральному правительству по созданию прозрачных правил подключения к энергомощностям при реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе вчерашней пленарной сессии «Государство для инвесторов: новые форматы партнерства и роль институтов развития» на Российской неделе ГЧП.

Глава Мурманской области отметил, что в России – прекрасный набор инструментов для успешной реализации инвестпроектов. Важна также систематизация государственных и региональных мер поддержки и сопутствующих возможностей.

«Инструментарий, который сегодня существует в стране, объем государственных, квази-государственных инвестиций позволяет даже в текущих экономических условиях двигаться вперед, создавать интересные проекты. Отдельное спасибо за это нашим коллегам из федерального правительства, и профильным министерствам, ВЭБ.РФ. Понятная система выстраивается благодаря Центру ГЧП, институтам развития – в одной линейке видно, где и какой поддержкой ты можешь воспользоваться. Это как раз инфраструктурное меню. Институты развития и федеральные ведомства работают в проактивном режиме. Бюрократия по инвестпаспортам минимальна, быстро, четко и понятно принимаются решения, с учетом детальной проработки проектов на уровне ведомств. Единая система по-настоящему работает», – подчеркнул Андрей Чибис.

При этом глава региона обратил внимание на отсутствие такой же прозрачности в вопросах подключения к электроснабжению объектов, реализуемых в рамках инвестпроектов.

«Не так давно мы приступили к строительству в Мурманской области нового металлургического завода, первого с советских времён. «Узким горлышком» стала электрическая мощность и возможность подключения проекта. Мы увидели, что нет прозрачной карты: где есть мощности, что для этого нужно построить, куда в какой срок можно подключиться. Это зона роста, уверен, со мной другие регионы согласны. И мы готовим предложения по этому вопросу федеральному правительству», – пояснил Андрей Чибис.

В ходе выступления глава региона подчеркнул, что по результатам рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства 2022 года Мурманская область заняла 4-е место, поднявшись на 19 позиций по сравнению с предыдущим годом. На территории региона реализуется 81 проект в форме ГЧП и квази-ГЧП, 12 соглашений с инвесторами уже реализовано.

«Помимо концессии в ЖКХ, у нас работают и концессии в социальной сфере. Ряд объектов мы сегодня структурируем, другие уже введены: новый ледовый комплекс, ледовая арена. У нас есть глобальная важная концессия – порт Лавна. Это первый с советского времени порт, который строится в Мурманской области. Работы начались в прошлом году, стройка идет по плану. Также мы получили от Президента РФ и федерального правительства принципиальную поддержку реализации проекта «Мурманский транспортный узел» – строительство железной дороги на западный берег Кольского залива, а также проекта газификации Мурманской области: «Газпром» уже приступил к проектированию газопровода. Все это точки роста для региона», – сказал губернатор.

Андрей Чибис отметил, что этому способствуют имеющиеся федеральные меры поддержки бизнеса, также в Мурманской области разработаны региональные.

«У нас расположена территория опережающего развития «Столица Арктики», мы полностью входим в Арктическую зону РФ. Также работают инструменты, которые мы создали на региональном уровне. В 6 раз снизили налоги для малого и среднего бизнеса, дав возможность вкладывать в инфраструктуру», – перечислил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам Андрея Чибиса, в регионе в полной мере используются возможности инфраструктурного меню: «Это живой работоспособный механизм, который позволил нам привлечь новые деньги в важные для нас инфраструктурные проекты, по адекватной стоимости: в редевелопмент портовой территории, в строительство дорог, инфраструктуры для логистических проектов и жилищного строительства», – отметил губернатор.

За 6 месяцев 2022 года Мурманская область показывает уверенный рост по промышленному производству, строительству, объемам грузопереработки морскими портами и терминалами. Темпы по всем этим показателям выше, чем в среднем по России. Объём строительных работ увеличился на 9,2% и превысил среднероссийский темп в 2 раза (по России – на 4%). Индекс промышленного производства в Мурманской области составил 108,2 % - 15 место по России. Превышение среднероссийского темпа в 6 раз.

«Ни одна компания в регионе не отказалась от инвестиционных планов, мы со всеми предметно отрабатываем. Инструменты, которые у нас сегодня есть, ещё более эффективны, чем несколько лет назад. Более того, 1,5 месяца назад мы заключили еще один контракт с «ЕвроХимом» на инвестиции в 100 млрд рублей на развитие Ковдорского ГОКа, что в текущих условиях беспрецедентное решение», – сказал Андрей Чибис.

Резюмируя выступление, модератор сессии Павел Селезнев, генеральный директор Национального Центра ГЧП отметил, что в регионе работа с инфраструктурными проектами выстроена четко и грамотно.

«Андрей Владимирович Чибис – прогрессивный губернатор и комплексно подходит к реализации инфраструктурных проектов. Я знаю, что в регионе выстроена система работы с инвесторами и институтами развития, есть институт инвеступолномоченных, реализуются образовательные программы, работает система управления проектами и рисками, готовится мастер-план», – сказал глава Национального Центра ГЧП.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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