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Мурманская область. Арктика (16+)26.08.21 16:30

Андрей Чибис на совещании с представителями силового блока обсудил резонансные происшествия последних дней

На совещании с представителями силовых структур области губернатор Андрей Чибис затронул тему резонансных событий, произошедших в регионе в течение последних дней. В их числе – кража личных вещей и денежных средств с карты умершего пациента в Мурманской областной клинической больнице и нанесение побоев малолетней девочке.

Напомним, не так давно в Мурманской областной больнице обнаружилась пропажа личных вещей скончавшегося пациента. Неизвестными лицами были похищены денежные средства с банковской карты покойного и сделана попытка оформить кредит на его имя.

Кроме того, 22 августа в одну из мурманских больниц сотрудниками полиции была доставлена девочка 2017 года рождения с серьёзными телесными повреждениями, в том числе открытой черепно-мозговой травмой.

«Оба преступления должны расследоваться максимально открыто, чтобы жители области видели, какие шаги предпринимаются для выявления виновных и восстановления справедливости», – подчеркнул Андрей Чибис.

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Олег Коробов сообщил, что, по данным следствия, девочку избил сожитель её бабушки. Подозреваемый задержан и заключён под стражу, ему предъявлены обвинения.

Что касается кражи в больнице и последующих мошеннических действий с банковской картой и документами, то, по словам начальника УМВД РФ по Мурманской области Виталия Зайкова, возбуждены уголовные дела, ведётся следствие. Проверяются все возможные версии совершения преступлений, в том числе участие сотрудников больницы и соседей по палате, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

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