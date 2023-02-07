Андрей Чибис: на уборку прошу обратить самое пристальное внимание

За минувшую неделю специалистами Центра управления регионом Мурманской области зафиксировано 1254 сообщения, оставленных гражданами в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период — 835. Об этом 6 февраля сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

Сообщения о неубранном снеге чаще всего северяне оставляют под постами с актуальными графиками уборки, либо проверочными рейдами глав муниципалитетов. В целом жители Мурманской области положительно оценивают темпы уборки и с пониманием относятся к тому, что прошедшие снегопады могут влиять на скорость расчистки улиц.

«Прошу всех жителей аккуратнее быть на дорогах, особенно, когда идут снегопады. Глав администраций муниципалитетов на уборку прошу обратить самое пристальное внимание, значительная часть проблем, озвученных на прошлой оперативке, исправлена, но контроль нужно продолжать держать», — отметил губернатор Андрей Чибис.

Среди вопросов благоустройства затяжное решение получил сигнал жителей Североморска от 12 декабря, которые сообщили, что во дворе дома №1 по улице Сивко отсутствует освещение. Выяснилось, что по данному адресу подключить можно только одну опору наружного освещения, но и это не удалось сделать. Срок устранения проблемы отложен до 10 февраля.

Большинство сообщений в блоке «ЖКХ» касалось состояния подъездов МКД, наледи на крышах. За прошедший период через информационную систему «Инцидент менеджмент» и портал «Наш Север» поступило 30 сообщений с жалобами по теме наледи и снега на кровлях зданий. Большинство сообщений о наледи на крыше поступило из Апатитов и Кировска.

В блоке «Дороги» северяне информировали о необходимости расчистке отдельных транспортных магистралей области от снега.

Уточняющие вопросы по мерам социальной поддержки семей с детьми пользователи задавали в блоке «Социальное обслуживание и защита».

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, в блоке «Общественный транспорт» северяне обсуждали информацию об изменении стоимости проезда в общественном транспорте, уточняли о сохранении льгот на проезд и формате использования единой карты жителя.