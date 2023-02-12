Андрей Чибис на встрече с участниками «Движения Первых»: важно, чтобы было больше молодых лидеров, которые хотят сделать мир ещё лучше

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 11 февраля провёл встречу с участниками Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» и делегатами I Съезда движения. Разговор состоялся в неформальной обстановке, ребята могли задать любой интересующий их вопрос.

Так, юная северянка интересовалась, за что глава региона полюбил Кольское Заполярье.

«Самое удивительное для меня – это северяне. Они принципиальные, открытые, доброжелательные, сильные духом, храбрые. Наши военнослужащие, участники СВО, мобилизованные северяне отважно защищают Родину. Их смелость уже неоднократно отмечали на самом высоком уровне. Второе – невероятная природа. У нас с вами есть северное сияние, горы, полярный день. Весной – рыбалка, красочной осенью – тихая охота. Самое важное, чтобы любовь к родному краю, природе, людям прививалась с детства. Кроме того, регион стратегически важен для всей России. У нас есть глубоководный незамерзающий порт. Сегодня это старт Севморпути. Для нашей страны – это безопасная, свободная транспортная артерия для торговли со всем миром. Президент России федеральное и региональное правительства делают все, чтобы экономика нашей страны успешно развивалась», – отметил Андрей Чибис.

Также губернатор подчеркнул, что именно в регионе базируется самый мощный ледокольный флот, строится новый порт «Лавна». Кроме того, область богата полезными ископаемыми, активно развивается горнодобывающая промышленность, металлургия, также сделан практический шаг к созданию отечественного литиевого производства.

«Я горжусь тем, что вместе с командой работаю на благо Мурманской области. Правительство региона делает все, чтобы Кольское Заполярье, Арктика, страна развивалась», – подчеркнул губернатор.

Также ребят интересовали вопросы образования и трудоустройства. Будущая студентка спросила, какие шаги делает правительство, чтобы привлечь молодёжь в вузы региона.

«Важно, чтобы человек, поступающий в университет или колледж, понимал реалистичную возможность трудоустройства. Чтобы та профессия, которую он получил, позволила найти достойную работу. Наша область высокотехнологичная, но немногие школьники об этом знают. Нам нужно наглядно показать, что есть у нас, какие проекты реализуются. Необходимо, чтобы у ребят было понимание и объективная информация для принятия решений», – сказал Андрей Чибис.

В пример губернатор привел подготовку кадров для развития арктической кухни. Так, в колледжах региона созданы необходимые условия для будущих шеф-поваров: приглашаются ведущие практики для проведения мастер-классов, а также закупается необходимое оборудование. Ещё один пример – «ФосАгро». Компания открывает в школах профильные классы, а также инвестирует в развитие филиала университета, где обучаются будущие специалисты предприятия. Среди самых востребованных отраслей губернатор назвал медицину, образование, морское, нефтегазовое дело, горнодобывающую промышленность, металлургию, IТ и экологию.

Ученик гимназии поинтересовался, какой бы проект реализовал Андрей Чибис, как участник движения.

«В вашем возрасте я бы выбрал тему патриотики. У Мурманской области великая и непростая история. Когда мы говорим о патриотическом воспитании, то необходимо помнить и о военных, и о тех, кто развивает Арктику, трудится на благо региона, нашей страны. Хочется, чтобы движение было тоже про это. Патриотизм – любовь к своему краю, Родине. Важно, чтобы люди знали и понимали, почему им повезло здесь жить», – отметил губернатор.

Юная участница встречи обратилась с предложением организовать съезд для развития дипломатического направления движения. Глава региона поддержал и подчеркнул, что именно молодые ребята могут предложить интересные инициативы в сфере развития международных отношений. Ещё один вопрос касался создания места для проведения съездов, активов. Глава региона отметил, что в планах – создать патриотический лагерь, сейчас ведётся активная работа над разработкой проекта.

Юный волонтёр выступил с предложением включать вместо звонков на перемену произведения российских музыкантов, в том числе классиков. Глава региона дал поручение профильному министерству взять вопрос в работу.

«Хочу выразить благодарность за такое приятное общение. Желаю вам успехов и настоящего прорыва. Неважно в какой сфере. Все люди и специалисты важны. Вы замечательные, открытые, задаете интересные и сложные вопросы. Убеждён, что у каждого из вас большое будущее. Движение уже есть, и оно работает. Важно, чтобы было, как можно больше таких лидеров, которые хотят сделать город, страну, мир ещё лучше. Горжусь, что у нас такая молодёжь. Мы максимально будем вас поддерживать», – заключил губернатор.

Также глава региона посетил выставку «Смешанные чувства». Все работы выполнены полярнинскими подростками. Авторы 12-14 лет размышляли о родном городе, передавая через арт-объекты переживания и чувства.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, 20 июля 2022 года в Международном детском центре «Артек» состоялось Учредительное собрание Общероссийского общественно государственного движения детей и молодёжи, на котором единогласно принято решение о создании движения, а также утверждён устав. Движение принадлежит детям, и они управляют им на всех этапах его формирования. В период с 17 по 21 декабря 2022 года в Москве состоялось историческое событие – I Съезд движения. От Мурманской области, из числа лидеров крупных региональных детских и молодёжных объединений, сформирована делегация в составе 16 человек. 30 ноября 2022 года в региональном правительстве состоялось первое заседание координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи. В ходе мероприятия участники провели выборы председателя Совета регионального отделения движения, им стала Мария Чернышева.

Фото: https://gov-murman.ru