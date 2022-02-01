Андрей Чибис на встрече с Василем Шайхразиевым: «Сегодня мы имеем шанс вывести на новый уровень отношения между нашими субъектами»

Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с делегацией представителей Татарстана во главе с заместителем премьер-министра республики, председателем Национального Совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым. Участники обсудили вопросы, касающиеся татарского населения, проживающего в Мурманской области. Встреча прошла с соблюдением всех действующих противоэпидемических правил.

«В Мурманской области проживает более 6 тысяч татар. Но самое главное в том, что у нас добрые, товарищеские отношения с огромным количеством выходцев из Татарстана, его жителями. Я очень рад, что мы сегодня имеем шанс вывести на новый уровень отношения между двумя субъектами, обмениваться практиками, учиться», – подчеркнул Андрей Чибис, приветствуя высоких гостей.

Делегация Республики Татарстан прибыла в Мурманскую область для участия в выездном заседании Всемирного конгресса татар. Мероприятие проводится ежегодно в разных федеральных округах для знакомства с опытом работы общественных объединений по сохранению этнической и культурной идентичности татар и в этом году впервые состоялось в заполярной столице по инициативе татарского культурного общества «Якташ» в Мурманске, поддержанной губернатором Андреем Чибисом. Форум собрал в Мурманске актив татарских общественных объединений Карелии, Архангельской области, Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.

«Спасибо вам большое за то, что откликнулись на предложение провести здесь форум руководителей татарских автономий и центров, создали для этого все комфортные условия. Нам даже посчастливилось лицезреть северное сияние», – обратился к главе региона Василь Шайхразиев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, как рассказал заместитель премьер-министра Татарстана, в текущем году заседание конгресса было посвящено предстоящему празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Василь Шайхразиев выразил надежду, что мероприятия, посвященные столь значимому событию, пройдут в том числе и на территории Мурманской области.

«Учитывая значимость наших отношений, мы, конечно, найдем совместные решения, как эту дату отметить», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/437209/#&gid=1&pid=5