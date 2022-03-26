Андрей Чибис наградил игроков молодёжной хоккейной команды «Арктика» Благодарственными письмами Губернатора Мурманской области

Губернатор Андрей Чибис 25 марта встретился с молодёжной хоккейной командой «Арктика». Она была создана в прошлом году по инициативе главы региона. Приняв участие в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2021-2022 года, хоккеисты уже показали достойные результаты. По итогам первенства «Арктика» заняла 6 место из 11 команд. В общем зачете стала 12 из 22 команд. В своём первом же сезоне «Арктика» вышла в плей-офф с клубом «Россошь» (Воронежская область) – многократным участником Национальной молодежной хоккейной лиги.

Андрей Чибис поблагодарил ребят за отличную игру и подчеркнул, что областное правительство и дальше будет поддерживать спортсменов, в том числе привлекать для этого спонсоров.

«Поддерживая профессиональный молодёжный хоккей, мы преследуем две основные цели. Первая – в регионе должен появиться постоянный спортивный досуг, чтобы в выходные дни родители с детьми приходили в Ледовый дворец и могли насладиться классной игрой. Вторая – чтобы юные хоккеисты из городов и поселков области понимали, куда им расти. Раньше им приходилось переезжать в другие города, чтобы попасть в профессиональную команду. Сейчас они знают – профессионалы хоккея есть и в нашем регионе», – отметил губернатор.

Президент молодёжной хоккейной команды «Арктика» Андрей Нифантьев рассказал о планах на будущий сезон: костяк команды становится более опытным, сыгранным, а значит, можно ожидать повторения нынешних спортивных успехов.

В ходе личного общения с губернатором хоккеисты подняли вопросы усовершенствования Ледового дворца, обеспечения спортсменов медицинской помощью и спортивным питанием. Глава региона заверил спортсменов, что ремонт помещений Дворца завершится уже в этом году, остальные вопросы будут проработаны профильными ведомствами.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в завершение встречи Андрей Чибис наградил спортсменов Благодарственными письмами Губернатора Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/