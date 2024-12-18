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Мурманская область. Арктика (16+)18.12.24 14:30

Андрей Чибис наградил представителей регионального спортивного сообщества, сильнейших спортсменов Мурманской области и их тренеров по итогам 2024 года

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Мурманске состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов 2024 года. В Центре управления регионом чествовали спортсменов Мурманской области, показавших наилучшие результаты на всероссийских и международных соревнованиях, и их наставников, а также спортсменов-адаптивников и ветеранов спорта.

В мероприятии принял участие губернатор Андрей Чибис. Приветствуя собравшихся в зале, глава региона отметил высокие достижения северян в спорте и выразил благодарность каждому, кто прославляет Кольское Заполярье и нашу страну.

«Спорт в Мурманской области живет и развивается, положительная динамика очевидна. Но наша главная и общая задача, коллеги, – вовлекать в спортивную жизнь детей, наших юных северян, быть для них примером, чтобы наше молодое поколение становилось сильнее, здоровее, выносливее. Все, кто сегодня находится в этом зале, – люди, которые отдают себя любимому делу на 100%. Спасибо вам за это!» – сказал губернатор.

Андрей Чибис подчеркнул, что поддержка спортивного сообщества – одно из важных направлений стратегического плана «На Севере – жить». Объёмы финансирования за последние годы увеличились в три раза. Регион активно инвестирует в развитие спортивной инфраструктуры и создание комфортных условий для занятий спортом. Так, в 2024 году продолжилась реализация проекта «СОПКИ.СПОРТ» и в муниципалитетах было открыто еще 21 молодежное спортивное пространство. Всего с 2022 года в регионе создано 38 таких пространств.

«Мы запустили массу программ и для старшего поколения. Отдельное внимание уделяем поддержке школьных спортивных клубов. И, конечно, вкладываемся в развитие инфраструктуры. В начале года планируем открыть две ледовые арены в Мончегорске и в Заполярном по соглашению с «Норникелем». В активной стадии строительства новый бассейн со спортивным залом в Североморске, там же по прямому поручению Президента идет работа по модернизации центрального стадиона. И мы видим, что в физкультуру и спорт вовлекаются все больше северян. Это, безусловно, радует!», – отметил глава региона.

В рамках церемонии награждения по итогам 2024 года более 40 представителей регионального спортивного сообщества получили награды из рук губернатора.

Тренер-преподаватель Кировской спортивной школы по горнолыжному спорту и фристайлу Владимир Кручинин удостоен почётного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Также Андрей Чибис вручил северянам региональные знаки отличия, почетные грамоты и благодарности губернатора за заслуги в развитии физической культуры и спорта; знаки и удостоверения «Мастер спорта России» и «Спортивный судья всероссийской категории»; денежные сертификаты победителям и призерам проектов – Кубок Губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов и «СОПКИ.СПОРТ».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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