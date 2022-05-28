Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, глава региона Андрей Чибис наградил знаком отличия «За заслуги перед Мурманской областью» тележурналиста Андрея Малахова. Торжественная церемония состоялась в рамках Форума «КультАрктика».

Губернатор отметил, что Андрей Малахов – настоящий патриот своей земли.

«Ценно, что Андрей Николаевич так много делает для своего родного города - Апатитов - и области. Это пример того, как надо помнить, ценить, любить малую родину», – сказал Андрей Чибис.

Андрей Малахов поблагодарил главу региона за высокую оценку его деятельности и подчеркнул, что в Кольском Заполярье объединились люди, которые хотят что-то сделать для края, изменить его.

«Тут началась совершенно другая, новая жизнь. Например, в Апатитах маленький памятник открыл второе дыхание, задал ритм развитию городского пространства, а набережная в Коле стала местом силы, которое в дальнейшем даст толчок открытию кафе, росту числа туристов, проведению фестивалей. Все состоит из мелочей, которые мы передаем друг другу. Но главное делать это с любовью», – сказал Андрей Малахов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/