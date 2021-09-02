Андрей Чибис: «Нам нужно сделать конкурентоспособное высшее образование»

Добиться того, чтобы Мурманский государственный арктический университет соответствовал требованиям Программы поддержки развития российских университетов «Приоритет 2030», – такую задачу поставил перед руководством МАГУ губернатор Андрей Чибис в ходе посещения вуза 1 сентября.

«Нам нужно сделать конкурентоспособное высшее образование. Это непросто, но у нас с вами для этого есть дополнительные инструменты – президентские инициативы, программа «Приоритет 2030». У нас есть дополнительные возможности финансирования отдельных проектов под те специальности, которые нужны экономике, за счёт средств частных партнёров. Надо привлечь руководителей колледжей и ректоров наших вузов вместе с работодателями к очень честной детальной оценке потребностей экономики с определёнными прогнозом на следующие годы», – отметил глава региона на встрече с преподавательским составом МАГУ.

Отдельной важной задачей губернатор назвал подготовку специалистов для образовательной системы области. По словам Андрея Чибиса, школы сегодня испытывают большую нехватку педагогов, и прежде всего – тех, кто способен говорить на одном языке с молодёжью и использовать современные технологии.

Вместе с губернатором в разговоре с преподавателями и студентами МАГУ участвовали член Совета Федерации от Мурманской области, врач-педиатр по профессии Татьяна Кусайко и главный врач Мурманского областного центр специализированных видом медицинской помощи Аркадий Амозов. Медики стали гостями университета неслучайно – в МАГУ не так давно появилось направление обучения «Лечебное дело», пользующееся огромной популярностью. В День знаний гости с теплотой вспоминали собственные студенческие годы.

«Работая достаточно долго, я благодарю судьбу, что в моей жизни была школа, был вуз. Очень хотелось бы, чтобы ребята достигли своих целей, открыли для себя новые грани познания наук, и помнили, что особенно у нас на Севере всё это должно быть во имя человека и для человека», – сказала Татьяна Кусайко.

Аркадий Амозов назвал студенческие годы золотым временем.

«Тем более сейчас, когда у наших студентов есть возможность у нас в Кольском Заполярье получить современное адекватное образование, и потом все свои возможности, навыки, знания отдать обратно любимому краю. Мурманская область славится не только природными ресурсами – у нас прекрасная интересная молодёжь, среди которой очень много одарённых, замечательных людей. Уверен, в будущем они сделают так, что нашим краем можно будет гордиться», – отметил медик.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, долгой и продуктивной стала беседа губернатора со студентами МАГУ. В течение часа ребята задали Андрею Чибису множество вопросов, выдвинули ряд предложений, которые тут же были «взяты на карандаш». По словам главы области, впечатления от разговора остались самые позитивные, сообщает региональное Министерство информационной политики.

«Студенты с абсолютно понятными конструктивными идеями, здравыми вопросами, и самое главное – активные и желающие добиться успеха в жизни. Мы всячески помогаем Арктическому университету, в том числе, по медицинскому направлению. Добились, что появятся бюджетные места на медицинском направлении. Даём специальные гранты тем архитекторам и студентам иных креативных профессий, которые могут реализовать свои идеи на практике, ряд проектов уже реализован в Мурманске и Апатитах. Для нас главное, чтобы качество образования росло. В школьном образовании мы вошли в топ-10 за последние два года, теперь задача – добиться хороших результатов по высшему образованию», – подытожил встречу Андрей Чибис.