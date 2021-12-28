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Мурманская область. Арктика (16+)28.12.21 11:30

Андрей Чибис напомнил об ответственности за нарушение сроков отработки сообщений на портале «Наш Север»

На прошлой неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 881 сообщение, оставленное северянами на портале «Наш Север» и в социальных сетях. За этот же период отработано 517 сообщений. Об этом сообщил на оперативном совещании правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «ЖКХ», на втором – «Благоустройство», далее следуют разделы «Дороги» и «Информирование».

ЦУР Мурманской области при активном содействии Госжилинспекции подключил управляющую компанию «РЖКХ», обслуживающую жилфонд в Росляково, к системе отработки сообщений, которые Центр фиксирует в открытых источниках. Раньше Центр управления регионом направлял жалобы в Госжилинспекцию или местные администрации, и только потом они попадали в УК, теперь жилищники будут получать сигналы напрямую.

«Центром управления регионом Мурманской области достигнуты договоренности о совместной работе и с другими УК, входящими в некоммерческое партнерство «Жилищное объединение Мурмана» и УК ООО «МУЖСК». Обновленный бизнес-процесс позволит значительно сократить путь решения проблем наших граждан», – отметил Алексей Медведев.

Также на прошедшей неделе специалистами ЦУР зафиксирован рост жалоб об отсутствии отопления из Апатитов. Администрация города передала все сообщения в управляющие компании, специалисты которых должны провести замеры температуры в квартирах жителей, оставивших свои сообщения.

Как сообщает ЦУР, больше всего сообщений о заснеженных дворах, дорогах и общественных пространствах поступило из ЗАТО Александровск. Администрация ответила, что в связи со сложными погодными условиями в приоритетном порядке проводится уборка центральных дорог. Техника регулярно выезжает и работает в полную силу.

«Несмотря на повышение качества отработки сообщений, на портале «Наш Север» продолжают оставаться просрочки. При этом сроки отработки этих жалоб жёстко регламентированы нормативно-правовыми актами. Пока на это обращаем внимание на словах, а вообще за это положена дисциплинарная ответственность. Поэтому надо не отписываться, а решать проблемы», – заключил губернатор Андрей Чибис.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433320/#&gid=1&pid=1

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