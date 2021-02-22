Андрей Чибис: «Направим на создание молодёжной хоккейной команды 40 миллионов рублей»

Правительство Мурманской области выделит 40 млн рублей на создание хоккейной команды для участия в Молодёжной хоккейной лиге. Принимать участие в соревнованиях мурманская сборная начнёт с сезона 2021-2022 гг.

«Это зрелищный и по-настоящему северный вид спорта. На торжественном открытии хоккейного корта в Долине Уюта познакомился с ребятами и тренерами. Все они мечтают о собственной команде, чтобы сражаться за Мурманскую область на соревнованиях и чемпионатах, – отметил губернатор Андрей Чибис. – Текущий сезон подходит к концу, поэтому решили, что молодежная команда появится уже в следующем. Направим на её создание 40 миллионов рублей».

Дополнительно на хоккейную команду с мячом «Мурман» из областного бюджета выделят 10 млн рублей. Глава региона также подчеркнул, что в Мурманской области планируется развивать спортивную инфраструктуру, чтобы вовлекать молодёжь в игру и соревновательный процесс.

Напомним, накануне на территории главного спортивного комплекса «Долина Уюта» состоялось торжественное открытие нового хоккейного корта в рамках реализации национального проекта «Демография». Его площадь составила 2340 кв. метров, сообщает региональное Министерство информационной политики.