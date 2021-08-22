Андрей Чибис: наша цель – 51 событие в год

Одна из задач, стоящих перед туристической индустрией Мурманской области, – предлагать жителям и гостям региона как минимум одно яркое событие каждые выходные. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис, выступая вчера на сессии «Туризм на арктических территориях на примере Мурманской области» в рамках фестиваля «Териберка».

«Помимо красоты и вкусной кухни туристу нужны впечатления. Одна из наших целей – сделать так, чтобы каждый уикенд на территории Мурманской области происходило яркое событие. Это 51 событие в год», – сообщил глава региона.

Андрей Чибис пояснил, что снижение уровня заболеваемости коронавирусом позволило провести фестиваль «Териберка» и даёт надежду на реализацию поставленной большой цели.

«Чтобы на выходные всегда был понятный план, как отдохнуть с семьёй, и у жителей наших городов, и, конечно, у гостей области», – отметил губернатор, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области