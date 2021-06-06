Андрей Чибис: наша цель – создать качественный туристический сервис в Мурманской области

Наша цель – создать качественный туристический сервис в Мурманской области и найти партнёров, готовых в этом помочь. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис по итогам совещания с инвесторами, которое состоялось 5 июня во время рабочей поездки в Териберку.

«В Мурманской области огромное количество красивых мест и наша задача – сделать так, чтобы здесь все было цивилизованно, чтобы здесь проходили мероприятия и приезжало больше туристов и при этом был качественный сервис. Это непростая задача, поэтому, конечно, мы притягиваем сюда новых инвесторов, которые готовы и хотят строить современные объекты», – сказал глава региона.

Кроме того, губернатор отметил, что принципиально важно сделать все, чтобы сохранить уникальную природу Териберки.

В ходе совещания с инвесторами вице-губернатор Ольга Кузнецова представила презентацию комплексного развития территории. И рассказала о работе, которая проводится для создания природного парка «Териберка» в окрестностях села. Его границы уже согласованы Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Как подчеркнула вице-губернатор, появление парка будет способствовать развитию обеспечивающей и сопутствующей инфраструктуры поселения, улучшению социально экономического состояния, сокращению уровня безработицы, изменению структуры туризма.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для развития территории и повышения уровня сервиса, планируется строительство рядом с парком новых мест коллективного размещения туристов и объектов общественного питания, обустройство экологических маршрутов и троп, формирование пула туркомпаний, оказывающих качественные услуги.

На сегодняшний день Териберка – одно из самых популярных направлений для природного туризма. Поморское село посещают до 50 тысяч туристов в год.

Как подчеркнул губернатор Андрей Чибис, по итогам встречи с инвесторами принят ряд дополнительных решений. Работа продолжается.