Андрей Чибис: наша задача - дать новый толчок развитию внутреннего туризма

Пути развития туризма в Кольском Заполярье и возможные меры поддержки отрасли со стороны власти обсудили в рамках рабочей встречи губернатор Андрей Чибис и генеральный директор мурманской туристической компании «Понаехали» Елена Лановая.

Как отметил в ходе беседы глава региона, сфера туризма в Мурманской области развивается бурно и активно.

«Понятно, что в новых реалиях надо внимательно проанализировать те сложности, которые возникают или могут возникнуть у туристического сообщества. Наша задача – со своей стороны, в случае необходимости выработать дополнительные меры поддержки. И не только для отрасли туризма – мы сейчас выясняем по каждой отрасли, какая поддержка нужна, чтобы не просто не остановить развитие, но и дать ему новый толчок. Туризм, с учётом тех ограничений, которые ввели наши соседи по Европе, в Мурманской области и в целом в России становится зоной роста», – подчеркнул Андрей Чибис.

Елена Лановая сообщила губернатору, что внешнеэкономические санкции и прекращение воздушного сообщения России со странами Запада мало повлияли на работу операторов Мурманской области в сфере внутреннего туризма и, более того, открывают перед индустрией новые горизонты.

«На данный момент обстановка не критична. Есть отмены туров, но в основном они касаются иностранных туристов. Повальной отмены, как в пандемию коронавируса, нет. По поводу поддержки – не думаю, что мы что-то сейчас должны просить. Если нам и нужна поддержка, то только в плане того, чтобы о нас узнали в других регионах. Что есть Кольский полуостров, что до него лететь два часа или меньше, что у нас есть такие-то туристические программы. Сейчас у нас есть уникальный шанс развить летнее направление, приключенческий туризм», – отметила туроператор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по мнению Елены Лановой, при неповторимой природной красоте, не уступающей таким популярным туристическим местам России, как Камчатка, у Мурманской области есть абсолютное преимущество – близость к центральной части европейской России и транспортная доступность. А одна из главных задач, стоящих перед туристической индустрией региона, – максимально широкое распространение информации о Кольском полуострове среди российских путешественников.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/