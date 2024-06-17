Андрей Чибис: «Наша задача – чтобы качество жизни в Росляково улучшалось, и мы продолжим в это инвестировать»

Во второй половине дня губернатор Андрей Чибис сегодня работал в Росляково. Глава региона осмотрел социально важные объекты микрорайона: школы и детский сад, колледж, детские игровые комплексы во дворах. Ремонтные работы и благоустройство проводятся в рамках национальных проектов и плана «На Севере – жить».

В школе №4 на улице Молодёжной в рамках проекта «Арктическая школа» был отремонтирован спортивный зал, на это из областного бюджета учреждение получило 5 млн рублей. В прошлом году заменены все оконные блоки в помещениях в рамках программы «Тёплое окно», выполнен ремонт полов и мастерских. В 2021 году в здании и на территории модернизирована система видеонаблюдения. Также улучшается среда для людей с ограниченными возможностями здоровья: в прошлом году приобретён гусеничный подъёмник для инвалидной коляски, таблички, мнемосхема, тактильная пиктограмма.

В школе №3 на улице Школьной, 1 в этом году в рамках программы «Арктическая школа» обновляют столовую, в данный момент идёт её ремонт. Также ремонтируют полы в учебных кабинетах, планируют заменить окна: на это нужны дополнительные средства. В прошлые годы в школе отремонтировали гардероб, кабинеты химии и физики, спортивный зал, в мастерских оборудована система вытяжной вентиляции. Улучшается среда для людей с ОВЗ: сделан пандус, приобретён гусеничный подъёмник, переоборудованы санитарные узлы и столовая. Накануне в ходе «прямой линии» педагог школы Надежда Пикалова попросила губернатора посодействовать в создании на территории игровой площадки для первоклашек и групп продлённого дня.

«Мы точно поможем школе сделать площадку для младших классов, по программе «Арктическая школа» уже делается отличная столовая. И окна поменяем», – подчеркнул губернатор после посещения учреждения.

В Мурманском индустриальном колледже на улице Приморской, 2 в этом году откроют пространство «СОПКИ.СПОРТ». Для этого помещения тренажёрного зала отремонтируют и установят современное оборудование. Из областного бюджета выделено более 7,8 млн рублей. С 2019 года в колледже активно обновляют и образовательные площади: созданы 13 современных мастерских, в том числе по компетенциям «Реверсивный инжиниринг», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные технологии», «Обработка листового металла», «Электромонтаж», «Инженерный дизайн CAD», «Изготовление прототипов», «Сборка корпусов металлических судов». Кроме того, приобретено и установлено современное компьютерное оборудование. Эта работа будет продолжена.

«В части того, что мы делаем в колледже – я доволен, новые лаборатории востребованы, активно работают. На Петербургском международном экономическом форуме мы подписали дополнительное соглашение с «НОВАТЭКом», в том числе здесь будут созданы лаборатории по диагностике металла, которых ранее не было в регионе. Это уникальная компетенция, техника для нашей области. И ребята, которых готовит колледж, будут профессионально состоятельны и смогут работать на наших судоремонтных предприятиях», – сообщил Андрей Чибис.

За последние годы заметно преобразился детский сад №46: в первом корпусе проведён частичный ремонт фасада и кровли, устроена противопожарная перегородка и двери, отремонтированы пожарные лестницы, установлены 11 водонагревателей в группах. Отремонтирована часть буфетов и санузлов, заменены окна и лампы наружного освещения, установлены теплообменники и система очистки воды. Учреждение стало одним из победителей программы «Арктическая школа»: обновлено внутреннее пространство в корпусе 2.

Также глава региона посетил дворы, где монтируются новые детские игровые комплексы. В районе домов №№12 и 18 по Североморскому шоссе и дома №17 по улице Молодёжной выполнены работы по укладке покрытия, монтажу оборудования, устройству наружного освещения, установке камер видеонаблюдения и ограждений. Андрей Чибис сообщил, что предстоит серьёзный разговор с ответственными за проект.

«Мы выделяем деньги из бюджета области на благоустройство. Есть объекты, которые сделаны и стоят с 2019 года, надёжно, качественно, дети играют. Коллеги, необходимо внимательно планировать. Хотя и сами площадки здесь установлены хорошие, но как без пешеходных связей – дети идут по земле и через забор. Это недопустимо. В части благоустройства и разумного подхода – коллегам надо обратить внимание», – подчеркнул губернатор.

В завершение глава региона отметил, что в преображении микрорайона заметна положительная динамика, но работы предстоит ещё много.

«Это отдалённый микрорайон, который раньше был частью Североморска, жители трудятся на 82-ом заводе. Наша задача, чтобы качество жизни улучшалось, и мы продолжим в это инвестировать. Мы в прошлом году сделали часть дорог – люди хвалят. Вкладываем средства в школы, тротуары, автобусы современные. И в малом Росляково, чтобы инфраструктура появлялась. Постепенно нужно сделать, чтобы качество жизни здесь стало сопоставимо с основной частью города, работы предстоит много», – отметил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru