Андрей Чибис: наша задача, чтобы города и посёлки менялись, а люди гордились Кольским Севером

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 15 июля выступил на совместном пленарном заседании «Городская среда». Мероприятие состоялось в рамках второго дня III Всероссийского форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город: Новые вызовы».

Открывая заседание, глава региона отметил, что проект «Формирование комфортной городской среды» — №1 в России, так как он крайне важен для качества жизни людей. По мнению губернатора, умный город должен быть удобным. Андрей Чибис подробно рассказал, как реализуется проект на территории региона.

«Мы стараемся создавать яркие моменты, чтобы северянам было комфортно. Наша задача — чтобы среда в городах и посёлках региона менялась, а люди гордились, что живут на Севере», — подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что основа благосостояния людей — экономический рост.

«Несмотря на пандемию мы не остановили работу по экономическому развитию. Те режимы, которые работают, давали новый эффект. И у нас получилось. Рост экономики в несколько раз выше среднероссийского. Появились новые доходы, их можно инвестировать в развитие наших территорий», — объяснил глава региона.

Так, за три года реализован целый набор разных по формату и уровню проектов: благоустроены дворовые территории 641 многоквартирного дома и 105 общественных пространств, реализовано 9 проектов-победителей и 1 проект-финалист Всероссийского конкурса ФКГС, установлено 177 детских и игровых комплексов, а также архитектурно-художественная подсветка на 10 объектах в историческом центре Мурманска.

Как отметил губернатор, о результатах работы говорит и рост индекса качества городской среды. Мурманская область растёт и входит в десятку лучших субъектов РФ.

Губернатор подробно рассказал о реализуемых проектах на территории региона. Так, только в 2022 году в Мурманской области будет благоустроенно 12 общественных территорий. Глава региона отметил, что немаловажным остаётся вопрос с благоустройством дворов. В этом году будут модернизированы дворовые территории 232 многоквартирных домов.

Отдельным направлением Андрей Чибис назвал масштабную историю с детскими игровыми комплексами.

«Мы выделяем отельные деньги, чтобы даже в небольших посёлках были, например, скейт-рампы», — отметил губернатор.

Также в регионе действует программа реновации ЗАТО, инициатором которой стала Мурманская область.

«Там живут защитники нашей Родины, их семьи. Мы инвестируем в улучшение жилищных условий и повышение качества жизни этих людей», – сообщил губернатор.

В заключение глава региона отметил, что в регионе нет ни одного города, где не было бы изменений.

В пленарном заседании также принял участие сенатор от Мурманской области Константин Долгов. Парламентарий отметил, что невозможно развивать городскую среду без развития государственного частного партнёрства.

«ГЧП-проекты – один из магистральных путей развития в целом и городской среды в частности. В решении всех задач не обойтись без финансовых, организационных ресурсов. У нас существует масса административных барьеров. Мы в ближайшие дни внесём в ГД законопроект, он позволит развивать важные IT-проекты на муниципальном уровне на основе ГЧП и концессий», — сказал Константин Долгов.

Заместитель министра строительства РФ Алексей Ересько заметил, что всё большее значение в создании и развитии комфортной городской среды приобретает внедрение умных решений цифровых технологий.

«Отдельно отмечу положительный эффект синхронизации мероприятий федерального проекта ФКГС с проектом «Умный город». Мероприятия умного города напрямую влияют на прирост показателей качества городской среды», — сказал замминистра.

Одним из наиболее ярких примеров Алексей Ересько назвал интеллектуальные системы управления дорожным движением. Они способствуют не только уменьшению пробок на дорогах, но и помогают более качественно организовать движение городского транспорта.

На пленарном заседании министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин представил участникам и гостям форума опыт внедрения инновационных решений при реализации проектов развития городской среды в Подмосковье.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, спикер поблагодарил Министерство строительства РФ за организацию форума, а также губернатора Мурманской области и его команду за тёплую встречу.

«В развитии городской среды особенно важен комплексный подход. Не менее важно вовлекать жителей к реализации проектов на всех этапах. Решать эту задачу нам помогает Центр управления регионом: каждую неделю мы разбираем обращения граждан, выделяя территории, требующие, по мнению жителей Подмосковья, большего внимания. Ещё один сервис для получения отзывов – как позитивных, так и негативных – до и после реализации инициативы – «Добродел». Эта площадка активно используется нами и для проведения различного рода голосований», – отметил министр благоустройства Подмосковья.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин направил обращение к участникам пленарного заседания.

«Вопросы цифровой трансформации не только в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, транспорте и дорожном строительстве, а практически во всех отраслях народного хозяйства являются исключительно актуальными для развития регионов, а значит и нашей страны в целом. Россия — страна, где планомерно реализуются масштабные социальные и инфраструктурные проекты и градостроительные программы, ежегодно возводятся миллионы квадратных метров жилья, сотни объектов здравоохранения, образования, культуры, строятся сложнейшие инженерные сооружения, дороги и транспортные развязки.

Реализация всех этих проектов требует постоянного совершенствования существующей системы взаимодействия между государством, бизнесом и некоммерческими отраслевыми сообществами. Это помогает экономить и планировать ресурсы, ставить четкие задачи и контролировать их выполнение», — говорится в сообщении.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/