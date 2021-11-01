Андрей Чибис: «Наши пловцы радуют победами на Кубке мира в Казани»

На оперативном совещании в понедельник губернатор Андрей Чибис отметил яркое выступление спортсменов из Кольского Заполярья на завершившемся в Казани этапе Кубка мира по плаванию.

«Наши пловцы радуют победами на Кубке мира в Казани. Павел Самусенко завоевал три медали - бронзу, серебро и золото на различных дистанциях. А северянка Елизавета Прохорова на дистанции 100 метров комплексным плаванием стала пятой с лучшим личным результатом», - сообщил глава региона.

Губернатор поблагодарил тренеров северян - Оксану Заднепровскую, Екатерину Лебедик и Дмитрия Леоненкова – за воспитание спортивных «звёзд», сообщает региональное Министерство информационной политики.

«Уверен, что спортсмены и дальше будут радовать нас своими успехами!», - подчеркнул Андрей Чибис.