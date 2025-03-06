Андрей Чибис: «Наши спасатели готовы к любым вызовам, они показали высокий результат и профессионализм в суровых условиях Арктической зоны»

Вчера глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Андрей Чибис во время видеоконференции обсудили итоги межведомственных учений «Безопасная Арктика - 2025». В этом году участие в них принимали больше двух тысяч человек. Спасатели в 10 регионах отрабатывали 19 практических сценариев, оттачивая навыки обеспечения безопасности в условиях Арктической зоны и полярной ночи.

Напомним, что отправной точкой для следования колонн масштабной экспедиции МЧС России стала Мурманская область. От Вечного огня, расположенного у подножия мурманского мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», зажгли лампаду. Участники учений провезли её через все арктические субъекты страны.

«Насыщенная программа учений позволила нам не только испытать новые образцы техники и снаряжения, она носила историко-патриотическую направленностью. Подразделения МЧС России провели памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Результаты межведомственных учений необходимо проанализировать и активно применять при развитии системы комплексной безопасности населения и территорий арктического региона», – отметил глава МЧС России.

Андрей Чибис акцентировал внимание на том, что Арктическая зона Российской Федерации имеет большое стратегическое значение.

«Её ресурсный потенциал, а также логистические перспективы – залог развития российской экономики на столетия вперед. Спасатели всех уровней должны оперативно реагировать на любые угрозы, которые могут возникнуть в этом регионе. Подводя итоги, все коллеги ещё раз подтвердили, что наши спасатели готовы к любым вызовам. Они продемонстрировали высокий результат и профессионализм в самых суровых условиях Русского севера и Арктической зоны», – подчеркнул губернатор Мурманской области.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в Кольском Заполярье отрабатывали четыре сценария. Так, например, на горнолыжном склоне горы Кукисвумчорр в Кировске ликвидировали последствия чрезвычайной ситуации, вызванной условным сходом лавины. А в акватории Кольского залива, в районе «затонувшей» субмарины, спасатели измеряли уровень радиоактивного загрязнения воды с помощью телеуправляемого аппарата «Ровбилдер-600» с подводным спектрометром.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/