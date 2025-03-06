Жители Мурманской области могут использовать Единую карту жителя от «Сбера» как проезднойШесть муниципалитетов Мурманской области готовят заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.03.25 11:00

Андрей Чибис: «Наши спасатели готовы к любым вызовам, они показали высокий результат и профессионализм в суровых условиях Арктической зоны»

Вчера глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Андрей Чибис во время видеоконференции обсудили итоги межведомственных учений «Безопасная Арктика - 2025». В этом году участие в них принимали больше двух тысяч человек. Спасатели в 10 регионах отрабатывали 19 практических сценариев, оттачивая навыки обеспечения безопасности в условиях Арктической зоны и полярной ночи.

Напомним, что отправной точкой для следования колонн масштабной экспедиции МЧС России стала Мурманская область. От Вечного огня, расположенного у подножия мурманского мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», зажгли лампаду. Участники учений провезли её через все арктические субъекты страны.

«Насыщенная программа учений позволила нам не только испытать новые образцы техники и снаряжения, она носила историко-патриотическую направленностью. Подразделения МЧС России провели памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Результаты межведомственных учений необходимо проанализировать и активно применять при развитии системы комплексной безопасности населения и территорий арктического региона», – отметил глава МЧС России.

Андрей Чибис акцентировал внимание на том, что Арктическая зона Российской Федерации имеет большое стратегическое значение.

«Её ресурсный потенциал, а также логистические перспективы – залог развития российской экономики на столетия вперед. Спасатели всех уровней должны оперативно реагировать на любые угрозы, которые могут возникнуть в этом регионе. Подводя итоги, все коллеги ещё раз подтвердили, что наши спасатели готовы к любым вызовам. Они продемонстрировали высокий результат и профессионализм в самых суровых условиях Русского севера и Арктической зоны», – подчеркнул губернатор Мурманской области.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в Кольском Заполярье отрабатывали четыре сценария. Так, например, на горнолыжном склоне горы Кукисвумчорр в Кировске ликвидировали последствия чрезвычайной ситуации, вызванной условным сходом лавины. А в акватории Кольского залива, в районе «затонувшей» субмарины, спасатели измеряли уровень радиоактивного загрязнения воды с помощью телеуправляемого аппарата «Ровбилдер-600» с подводным спектрометром.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители Мурманской области меньше других россиян уверены в отличных перспективах для своей карьеры
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Более 79 тысяч северян выбрали электронную трудовую книжку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире16:05«Красивая старость». Познавательная программа (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Размер получки у россиян в 2024 году вырос-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)2,5 миллиарда рублей вложат «Россети Северо-Запад» в энергокомплекс Мурманской области в 2025 году-PRO ЖКХ (18+)На котельной в микрорайоне Росляково завершены работы по вводу в эксплуатацию нового парового котла-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика