Андрей Чибис: «Необходимо сделать акцент на развитии жилищного строительства»

Губернатор Андрей Чибис 17 июня провёл совещание о мерах по развитию жилищного строительства на территории Мурманской области. Как отметил глава региона, с учётом роста экономической активности на вторичном рынке существенно растёт стоимость и аренда жилья, а предложений на рынке в настоящее время недостаточно.

«Многие годы у нас на территории области отношение к жилищному строительству было по остаточному принципу. Наша общая задача – эту ситуацию радикально переломить. Необходимо сделать акцент на развитии жилищного строительства, и первый глобальный и важнейший проект – это реновация Больничного городка», – подчеркнул Андрей Чибис. – Второе, нужно активизировать малоэтажное строительство. И третье, у нас в области много земельных участков, которые предоставлены многодетным семьям, но не обеспечены инфраструктурой. Обращаю внимание коллег из ресурсоснабжающих организаций, что это должно стать приоритетным направлением в рамках производственных и инвестиционных программ».

Губернатор также добавил, что в ближайшее время в регионе будет создана специальная группа под руководством первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко, которая будет координировать работу по этому направлению. Также одним из координаторов рабочей группы станет заместитель генерального директора областного Центра содействия жилищному строительству Анна Баранова, которая в рамках совещания рассказала об этапах реновации микрорайона «Больничный городок» в Мурманске.

По словам Анны Барановой, флагманский проект будет реализован в 2021-2025 гг. Настоящая территория выбрана в условиях исторической застройки. Из 147 имеющихся домов 98 являются аварийными или ветхими и требуют расселения. Общая площадь участка составляет около 36 гектаров . Как отметила представитель Центра содействия жилищному строительству Мурманской области, на территории планируется построить 32 новых жилых дома, численность населения в перспективе составит более 6 тысяч человек. Также площадь благоустроенной территории будет порядка 13,5 гектара.

В настоящее время разработка концепции развития микрорайона «Больничный городок» продолжается и предусматривает несколько этапов. Анна Баранова подчеркнула, что в стадии проектирования уже находится первый дом на улице Павлова жилой площадью порядка 2,5 тысячи кв. метров. Это станет первый этапом реновации микрорайона. Вторая задача – это ввод более 15 тысяч кв. метров жилой площади в 2022-2023 гг. Третий и четвёртый этапы планируется завершить до 2025 года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для развития индивидуального жилищного строительства на территории Мурманской области рассмотрено более 30 территорий. Пять уже определены для реализации пилотных проектов в Мурманске, Коле и Полярных Зорях. Также перспективные земельные участки имеются в других населённых пунктах региона.