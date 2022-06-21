Андрей Чибис: Необходимо включить в контракты на уборку трасс приведение в порядок обочин

За минувшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 740 сообщений, поступивших в социальных сетях, а также на порталы Госуслуги и «Наш Север». Об этом на оперативном совещании вчера сообщил заместитель руководителя ЦУР Дмитрий Каменский.

На первое место по количеству вопросов вышел блок «Благоустройство». Северяне в основном сообщают о ямах во дворах. К сожалению, решить проблему им чаще всего предлагают самостоятельно - либо провести собрание собственников для проведения капремонта, либо обратиться в свою управляющую организацию. Также местные власти устанавливают слишком длительные сроки для устранения жалоб. Так, жители Кандалакши поинтересовались, когда будет убран мусор по дороге на перевал. В Управлении городским хозяйством гражданам ответили, что субботник на данной территории будет проведен до 30 сентября.

Второе место по количеству сообщений занял блок «ЖКХ». Большая часть сообщений связана с вопросами отсутствия горячей воды, ремонта подъездов и протечек кровли. Еще в начале апреля жительница Североморска пожаловалась на разрушение стены дома, коррозийную трубу у подъезда по улице Авиаторов, 1. Администрация пообещала, что управляющая компания выполнит работы до конца июня, но работы до сих пор не выполнены.

Ещё одним нерешенным вопросом в данном блоке стала протечка кровли в доме № 14 по улице Бондарной в Мурманске. С октября прошлого года местные жители направляли многочисленные обращения в управляющую компанию, ГЖИ и прочие инстанции, но безрезультатно. Чтобы избежать потопа в квартирах, жителям пришлось установить на чердаке тазы и ведра.

На третьем месте блок «Дороги». Большинство вопросов касалось неудовлетворительного состояния дорожного полотна, содержания тротуаров. Больше всего жалоб поступило из Мурманска.

«У нас, к сожалению, остаются неубранные территории, в том числе отворотки на трассах в границах муниципалитетов. Это недопустимо, нужно разобраться с этим в кратчайшие сроки», — отметил губернатор Андрей Чибис.

Также глава региона поручил Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области включить в контракты на уборку трасс приведение в порядок прилегающих обочин.

На четвертую позицию вышли вопросы, связанные с общественным транспортом. В основном пользователи высказывали предложения о новых маршрутах движения общественного транспорта.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, замыкают список сообщения по теме «Социальное обслуживание и защита». Здесь основные вопросы касались повышения заработной платы, трудоустройства, условий получения социальных выплат.