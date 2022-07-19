Андрей Чибис: необходимо заставить управляющие компании выполнять свои обязательства

На минувшей неделе специалисты Центра управления регионом Мурманской области зафиксировали 941 сообщение, поступившее в социальных сетях, на порталы «Наш Север» и Госуслуги. Об этом сообщил руководитель ЦУР Алексей Медведев.

Чаще всего северяне жаловались на ямы во дворах, состояние игровых площадок и сообщали о необходимости покоса травы.

«Часть вопросов была оперативно решена при активном участии Мингосжилстройнадзора в минувшие выходные, в частности, в Мончегорске, где жители жаловались на мусор на Ленинградской набережной», — сказал Алексей Медведев.

Жители Полярного сообщили, что в городе второй год не могут прочистить ливневую канализацию. А в Кировске, по сообщению жителей, в районе школы №7 новые «ливневки» не справляются, и вода скапливается на проезжей части из-за «лежачего полицейского».

В блоке «ЖКХ» жители ЗАТО г. Североморск обращали внимание на отсутствие ремонта в подъездах. Администрация ответила гражданам, что уборка и ремонт подъездов — это зона ответственности управляющей организации, и посоветовала обратиться к ее руководству для решения проблемы.

«Подъезды, дворы и ямы во дворах — это простые и самые элементарные вещи, которые волнуют наших жителей. Необходимо заставить управляющие компании выполнять свои обязательства. На следующей неделе прошу министра Госжилстройнадзора представить доклад о работе по привлечению к ответственности управляющих компаний, какие результаты достигнуты с точки зрения фиксации проблемы и выполнения решений», — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Большинство вопросов в блоке «Дороги» касалось неудовлетворительного состояния дорожного полотна. Североморцы посетовали на то, что ремонт проезда на улице Восточной продвигается медленно.

В блоке «Социальное обслуживание и защита» северяне продолжают задавать вопросы о поддержке семей с детьми и инфраструктуре земельных участков для многодетных семей, сообщает ЦУР Мурманской области.