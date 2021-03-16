Андрей Чибис: несмотря на благоприятный прогноз по весеннему паводку, все структуры должны быть готовы к худшему сценарию

Подготовка к безаварийному пропуску весеннего паводка стала одной из тем вчерашнего оперативного совещания, которое провёл глава региона Андрей Чибис.

Как доложил губернатору председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Сергей Приходько, по данным Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды при прохождении пиков весеннего половодья существенных подтоплений не ожидается. Интенсивное снеготаяние, увеличение водности рек и притока воды в водохранилищах ожидается в конце второй – начале третьей декады апреля, прохождение максимальных уровней весеннего половодья – в период с 10 по 15 мая.

Для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка планируется привлечь силы и средства Мурманской территориальной подсистемы РСЧС: более 5 тысяч сотрудников личного состава, более 1,2 тысячи единиц техники, 80 единиц плавсредств и две единицы авиатехники. В муниципалитетах региона уточнены соответствующие планы действий, а также созданы противопаводковые комиссии.

В апреле план подготовки к половодью будет актуализирован на основании уточненного гидрологического прогноза и рассмотрен на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мурманской области. Также на апрель запланированы комиссионные проверки готовности гидротехнических сооружений к безаварийному прохождению паводка.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис обратил внимание на необходимость подготовки к весеннему половодью с учётом выводов по прошлому году.

«Спокойствие по поводу того, что резкого таяния снега не прогнозируется, – оно неочевидно. Прошу быть готовыми к худшему сценарию, исходя из этого строить планы и меры реагирования, настраивать на это все ответственные структуры в правительстве Мурманской области и наших коллег из МЧС», – подчеркнул Андрей Чибис.