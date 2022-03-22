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Мурманская область. Арктика (16+)22.03.22 09:30

Андрей Чибис: неукоснительное исполнение мероприятий национальных проектов и стратегического плана «На Севере - жить!» остаются первостепенной задачей

Губернатор Андрей Чибис вчера провёл заседание регионального штаба по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области. В нём приняли участие представители правительства, муниципалитетов и федеральных ведомств региона.

Андрей Чибис подчеркнул, что главная задача оперативного штаба – в рамках беспрецедентного санкционного давления пристально следить за возникающими задачами в каждой отрасли региональной экономики и незамедлительно принимать необходимые решения. В связи с этим Президент РФ дал дополнительные полномочия региональным правительствам, в рамках которых федеральные структуры должны координировать свои действия с областной властью. Теперь надзорные и контролирующие органы обязаны согласовывать свои решения по проведению проверочных мероприятий, – в первую очередь это касается мониторинга контроля цен и обратной связи. Глава региона отметил, что у областной власти и надзорных органов выстроились конструктивные доверительные отношения, и это, безусловно, поможет быстро и четко принимать решения, в том числе в муниципалитетах.

Глава региона обратил особое внимание на то, что при всех сложностях власть не останавливается на развитии региона.

«Неукоснительное исполнение мероприятий национальных проектов и стратегического плана «На Севере – жить!» остаются первостепенной задачей. Сегодня проговорим с муниципалитетами изменения в системе госзакупок, которые позволят своевременно корректировать решения, которые принципиально важны для выполнения этих задач», – подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что важнейшими приоритетами остаются социальная поддержка людей, помощь предпринимательству, создание новых рабочих мест и организация общественных работ, в том числе для молодёжи. Глава региона напомнил, что на федеральном уровне уже принят ряд поддерживающих мер.

Так, с 1 апреля на 8,6% будет проиндексирована социальная пенсия. Мурманская область получит более 170 миллионов рублей от федерального правительства, в том числе на создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения в связи с санкциями, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался в службе занятости для поиска нового места работы. Помощь будет предоставлена в виде возможности организациям оплачивать временные работы для сотрудников.

«В свою очередь мы на региональном уровне оперативно дополняем федеральные инструменты поддержки. В данный момент предварительный план первоочередных действий по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Мурманской области включает в себя 70 мероприятий по поддержке отраслей и социальной сферы экономики нашей области. Документ будет вынесен для рассмотрения на заседании правительства уже на текущей неделе. Он будет оперативно дополняться при необходимости», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона призвал всех руководителей ведомств чётко контролировать все изменения и потребности для своих отраслей, чтобы иметь возможность реагировать и принимать решения с максимальной оперативностью.

 

 

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