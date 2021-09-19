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Мурманская область. Арктика (16+)19.09.21 17:00

Андрей Чибис: «Никаких нарушений, которые могли бы поставить под сомнение легитимность выборов, у нас не зарегистрировано»

19 сентября губернатор Андрей Чибис посетил региональный Центр общественного наблюдения за выборами в Мурманске и лично познакомился с методами работы наблюдателей.

«Сердцем» Центра является видеостена, на которой в режиме «листопада» демонстрируются сменяющие друг друга изображения с видеокамер, установленных на избирательных участках по всей области. На каждом участке действуют две камеры. При необходимости запись с любой из них можно отмотать до нужного момента, чтобы прояснить какую-либо ситуацию.

Как пояснила руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Мурманской области Юлия Величко, на данный момент наблюдатели сталкивались лишь с техническими вопросами – например, на одном из участков откинутая ветром штора закрыла объектив камеры. Никаких намеренных нарушений в ходе выборов не выявлено.

Здесь же идёт мониторинг дистанционного электронного голосования. Данные на специальном интернет-ресурсе выводятся на экран в виде цифровой информации и наглядных диаграмм.

Комментируя работу Центра, губернатор подчеркнул, что во многом именно работа наблюдателей – дистанционно и непосредственно на местах – гарантирует полную прозрачность процесса голосования в области.

«Любой сигнал, который поступает, если вдруг на участок пришёл кто-то зарегистрированный в ДЭГ, или где-то кончаются СИЗы, и прочее, – Центр это всё выявляет, мне тоже поступает соответствующая оперативная информация. Никаких нарушений, которые могли бы поставить под сомнение процедуру голосования, легитимность выборов, у нас на сегодняшний день не зарегистрировано. Это очень здорово, потому что все прекрасно понимают, что помимо наблюдателей, которые находятся на каждом участке, у нас подавляющее большинство участков оснащено видеонаблюдением в режиме онлайн, кроме ряда участков на отдалённых территориях, но там тоже есть и наблюдатели, и видеозапись. И это, конечно, всех дисциплинирует. Я очень благодарен тем волонтёрам, которые все эти три дня работают в Центре общественного наблюдения, потому что для нас принципиально важно внимательно следить за чистотой процедуры во всех смыслах – и в смысле работы с бюллетенями, и в смысле обеспечения противоэпидемических мер», – отметил Андрей Чибис.

Также глава региона отметил высокую активность избирателей, зарегистрированных в системе ДЭГ.

«По состоянию на сегодня на 14.20 более 90% тех, кто избрал такую форму голосования для себя, уже проголосовали. Это очевидно удобно и, как говорится, «зашло» людям. Очень здорово, что мы добились этого решения, что ЦИК нас поддержала, и сегодня северяне имеют возможность выбора не только среди кандидатов или политических партий, но и среди способов голосования», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Центр общественного наблюдения за выборами работает в круглосуточном режиме. Помимо активистов и волонтёров, в нём постоянно присутствуют представители службы техподдержки и «Ростелекома», обеспечивающего видеонаблюдение. В экстремальной ситуации Центр готов перейти на автономное электропитание от дизельного генератора.

 

 

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