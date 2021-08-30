Андрей Чибис: новая программа расселения аварийного фонда поможет нам с реновацией Больничного городка

На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил о расширении рамок программы переселения из аварийного жилищного фонда. По словам главы региона, если ранее в программу включались дома, признанные аварийными до 1 января 2017 г., то теперь в неё вошли и дома, признанные таковыми до 1 января 2021 г. Все они будут расселены за счёт средств федерального бюджета.

«Для нас дополнительно 318 аварийных домов на территории нашей области. Напомню, что сейчас в нашей программе 300 домов. По сути, мы в ближайшие годы должны решить проблему аварийного фонда», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор также отметил, что нововведения в программе станут хорошим подспорьем в планах правительства области по реновации микрорайона Больничный городок в Мурманске.