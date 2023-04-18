Андрей Чибис: новая современная инфраструктура позволила вернуть всероссийские соревнования в Мурманскую область

В ходе вчерашнего оперативного совещания правительства губернатор Андрей Чибис отметил ряд масштабных соревнований, которые прошли на минувшей неделе в Мурманской области.

«После 15-летнего перерыва на склоны Кировска вернулись чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту. Соревнования федерального уровня позволила провести новая инфраструктура спортивной горнолыжной школы. За звание лучших боролись более 100 спортсменов из 22 регионов страны и Республики Беларусь», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор также напомнил о том, что при поддержке компании «ФосАгро» и Федерации лыжных гонок России недавно в Апатитах успешно прошли Всероссийские соревнования памяти Владимира Беляева.

Ещё одно событие – чемпионат и первенство России по лыжным гонкам – принимал Мончегорск. Победителем юбилейного 70-километрового сверхмарафона свободным стилем стал олимпийский чемпион Сергей Устюгов. По традиции генеральным спонсором соревнований в Мончегорске является АО «Кольская ГМК».

Фото: https://gov-murman.ru