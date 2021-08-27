Андрей Чибис о противодействии коррупции: мы ведём эту работу жёстко и внимательно следим за соблюдением требований закона

Профилактику коррупционных правонарушений и итоги декларационной кампании за 2020 год сегодня обсудили на заседании профильной комиссии в правительстве Мурманской области. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством губернатора Андрея Чибиса.

Приветствуя участников заседания, глава региона напомнил, что для борьбы с коррупцией в регионе ранее было создано специальное управление, которое в плотном взаимодействии с правоохранительными органами следит за соблюдением государственными и муниципальными служащими требований закона.

«Мы эту работу ведем жёстко, принципиально, проверяем все данные, выявляем нарушения в декларациях и пресекаем подобного рода случаи. Мы знаем о фактах сокрытия данных отдельными должностными лицами в органах местного самоуправления, депутатами ОМСУ. Внимательный мониторинг и чёткое взаимодействие с правоохранителями даёт свои результаты, в том числе с точки зрения принятия необходимых кадровых решений, – сказал Андрей Чибис, поблагодарив коллег за работу. – Наша задача – максимально сделать так, чтобы ряды государственных и муниципальных служащих, подведомственных организаций были чистыми, все работали честно и профессионально».

Сообщить о нарушениях антикоррупционного законодательства может любой житель Мурманской области. Обращения граждан принимаются на официальном сайте ведомства в специальном разделе «Сообщи о коррупции».