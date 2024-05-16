Андрей Чибис о разработке мастер-планов: «Сегодня важно сделать так, чтобы на Севере становилось жить комфортнее»

В мае 2023 года на заседании рабочей группы по развитию Арктики губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил ввести понятие «опорные арктические города». В июле 2023 года в рамках рабочего визита в Мурманскую область Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания опорных населенных пунктов.

Всего в Арктической зоне РФ были определены 16 опорных населённых пунктов, для которых будут разработаны мастер-планы и комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года. В Мурманской области опорными определены три агломерации: Мурманская, Мончегорская и Кировско-Апатитская.

«Я приглашаю всех к формированию мастер-планов. Сегодня важно сделать так, чтобы на Севере становилось жить комфортнее. И это не просто красивая фраза. Мы сегодня приступили к чёткой отработке развития конкретных агломераций, конкретных населенных пунктов. Мастер-планы – это, по сути, цифровая карта, основанная на анализе данных и потребностей людей, того, что нужно делать в этом году, в следующем пять лет, ещё пять и так далее. Уже прошло очень много мероприятий, связанных с опросами людей, с стратегическими сессиями, обсуждениями в рамках этих городов. И сегодня идёт детальная работа по формированию мастер-планов трёх агломераций, в которых живёт 70% населения области. Это очень важно», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Напомним, к разработке мастер-планов привлечены представители правительства Мурманской области, администраций муниципалитетов, НКО, бизнеса, городских сообществ, а также эксперты в области пространственного планирования – всего порядка 500 экспертов. Разработка мастер-планов агломераций ведётся консорциумом разработчиков из с компаний «Новая Земля», «Картфонд», «Урбан Про» при поддержке института развития ДОМ.РФ.

К 1 июля мастер-планы необходимо представить Президенту РФ Владимиру Путину, чтобы до 1 октября комплексные планы долгосрочного социально-экономического развития были полностью сформированы.

Фото: https://gov-murman.ru