Андрей Чибис о реновации Больничного городка: Этот проект позволит выйти на уровень субъектов, которые задачу по стройке выполняют

Установить повышенный коэффициент финансирования проектов городской среды в арктических регионах, включить Мурманскую область в программу по ремонту исторических центральных улиц и рассмотреть возможность выделения средств из Фонда содействия ЖКХ на ремонт свободного жилья в рамках программы по переселению – с такими предложениями выступил губернатор Андрей Чибис в ходе видеоконференции с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным. Вице-премьер сегодня провёл заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

С докладом о реализации мер поддержки строительной отрасли, ЖКХ и возведения транспортных объектов выступил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона озвучил ряд мер, которые позволят возродить стройку в Заполярье и выйти на хорошие показатели в сравнении с остальными регионами. Один из шагов – реновация микрорайона Больничный городок в Мурманске.

Как рассказал Андрей Чибис, уже в этом году начнётся строительство жилья для переселения северян из ветхого фонда Больничного городка, чтобы на месте аварийных домов начать возведение новых – фундамент планируется заложить в конце 2021 года. Проект реновации будет реализован поэтапно. В итоге планируется построить 200 тысяч квадратных метров жилья для 4 тысяч семей.

«В данный момент запущена процедура объявления аукциона на строительство трёх домов в Мурманске общей площадью более трёх тысяч квадратных метров. В них в будущем переселятся жители «Больнички». Это позволит начать стройку на первом участке в старом микрорайоне», – сказал губернатор.

Правительство Мурманской области также рассчитывает на поддержку заявки для получения субсидии на инфраструктуру в рамках проектов по жилищному строительству по программе «Стимул» в будущем году. По словам заместителя губернатора – министра строительства региона Оксаны Астаховой, федеральные средства позволят реализовать все намеченные планы и привлечь к реализации проекта инвесторов.

Как сообщила Оксана Астахова, Мурманская область, как и ряд других регионов, взяла на себя повышенные обязательства и заявила в Фонд содействия развития жилищно-коммунального хозяйства об изменении сроков окончания реализации программ по переселению из ветхого и аварийного жилья – с 2024 до 2022 года. По словам вице-губернатора, если проект будет согласован и одобрен, это позволит региону повысить показатели ввода нового жилья и переселения из ветхого и аварийного фонда.