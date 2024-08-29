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Мурманская область. Арктика (16+)29.08.24 12:30

Андрей Чибис о стандарте «Арктическая медицина»: «Здравоохранение на Севере должно развиваться с учётом особенностей Кольского края»

Вчера во время презентации обновленного плана «На Севере – жить» губернатор Мурманской области Андрей Чибис уделил внимание развитию системы здравоохранения. Глава региона убежден, что при организации медицинской помощи на Севере должны быть учтены климатические и природные особенности арктического региона. Ведь условия жизни на Севере подразумевают нагрузку на организм, и жителям важно получать особую заботу о здоровье.

Андрей Чибис предложил разработать стандарт «Арктической медицины». Это системное решение, которое позволит больше средств направлять на раннюю диагностику заболеваний, доступную северянам ежегодно.

«Принципиально важно настроить нашу систему здравоохранения под наши особенности. Нормативы, средние по России, нам не подходят. Я думаю, мы этого решения по стандарту «Арктической медицины» вместе добьёмся», — сказал губернатор.

Напомним, этот подход губернатор уже представил Президенту России Владимиру Путину и получил его поддержку. Работа над стандартом уже начата.

Один из ключевых приоритетов в области медицины – разработка системы предупреждения болезней и превентивной медицины.

«В Мурманской области крайне важен вопрос здоровья. Но нельзя сделать в одночасье то, что не делалось никогда», — подчеркнул в видеообращении доктор медицинских наук Леонид Рошаль и пожелал губернатору успехов.

Также в обновленном плане – идея строительства нового здания для детской областной клинической больницы и обновление помещений больницы имени П.А. Баяндина. Эти объекты уже включены в мастер-план развития Мурманской агломерации.

В обновленном плане отмечено, что модернизация зданий поликлиник продолжится так же, как и переоснащение медицинских учреждений.

Важно отметить, что качество и доступность медицинской помощи в Мурманской области повышается за счет планомерного переоснащения, ремонтов и строительства. В Мурманской области за последние пять лет повысилась скорость и точность постановки диагнозов и лечения – доля цифрового лучевого оборудования выросла до 90%, заменив аналоговое. Современное оборудование для диагностики позволяет выявлять заболевания и, соответственно, раньше приступать к лечению, в том числе онкологических заболеваний. 

Благодаря обновлению автопарка областной станции скорой медицинской помощи в Мурманской области на линию теперь не выходят машины со сроком эксплуатации более пяти лет. Эту работу важно продолжать и поддерживать автопарк в нормативном состоянии.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в новой версии плана «На Севере – жить» закреплены губернаторские проекты, которые доказали свою востребованность и эффективность за прошедший период. Например, «медицинский шаттл» для доставки пациентов в медицинские учреждения областного уровня, развитие выездных форм медобслуживания для проведения консультаций и скринингов узкими специалистами, «витаминизация» для массовой диагностики дефицита витамина D.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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