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Мурманская область. Арктика (16+)12.09.24 11:00

Андрей Чибис о затягивании решения проблем жителей: «Нужно не формально, а реально относиться к тому, что происходит»

За неделю Центр управления регионом зафиксировал 1713 сообщений в социальных сетях. Количество жалоб снизилось на 9% в сравнении с прошлой неделей. Об этом 10 сентября сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев. В топ тем вошли отсутствие горячей воды, ливневые канализации, содержание школ, детских садов, колледжей, а также уборка и вывоз мусора.

Отдельное внимание при мониторинге социальных сетей на минувшей неделе аналитики ЦУР уделили выборам. В данном блоке вопросы в основном касались режима работы пунктов голосования и принадлежности адресов регистрации к определенным избирательным участкам. Избирательная комиссия Мурманской области дала исчерпывающие разъяснения пользователям по всем поступившим вопросам.

В этом году снизилось число сообщений от родителей по поводу трудностей прохождения медосмотра и получения справок для начала учёбы детей. Это произошло из-за того, что перед началом нового учебного года в медучреждениях были введены дополнительные дни работы и проведено широкое информирование об этом.

Количество сигналов увеличилось только по блоку «Мусор/Свалки/ТКО».  В основном сигналы о переполненных мусорных контейнерах поступили из Мурманска.

На отсутствие воды жаловались жители Североморска. Также отмечен рост жалоб на содержание школ. В основном мурманчане просили заменить окна в школах №43 и №49, отремонтировать актовый зал в академическом лицее. Жители Ревды рассказали, что в местной школе дети вынуждены учиться в две смены, потому что не отремонтировано здание начальной школы МБОУ «РСОШ им. В.С. Воронина».

Высокая активность жителей в соцсетях в Ковдорском округе связана с проведением Прямой линии главы. В Североморске отмечен рост сообщений по теме ЖКХ. В основном жители жаловались на отсутствие горячей воды. Жители ЗАТО Александровск жаловались на отсутствие воды. Отключение воды было связано с устранением аварии на магистральном трубопроводе.

Артем Марышев привел негативные примеры затягивания решений ряда проблем, о которых сигнализировали северяне.  Так, жители Североморска рассказали об отсутствии дорожной разметки возле школы №1. Администрация пообещала устранить проблему до конца сентября.

«Также хочу обратить внимание администрации Североморска на работу управляющих компаний. 21 августа было оставлено сообщение о необходимости покосить траву на детской площадке. Жители жалуются, что УК «кормит завтраками», постоянно перенося сроки», – отметил Артём Марышев.

В Мурманске по адресу Баумана, 20 открыт люк. Об этом пользователи сообщили еще 31 июля. Спустя месяц специалисты управления Первомайского округа сообщают, что составлены материалы для привлечения управляющей компании к административной ответственности.

«Обращаю внимание администрации города Мурманска. Вопрос не в оформлении документов, а в том, что люк надо закрыть. Даю вам два часа для решения проблемы, люк должен быть закрыт. Нужно не формально, а реально относиться к тому, что происходит в городе», – отреагировал на этот сигнал губернатор Андрей Чибис.

Руководитель ЦУР отметил и эффективную отработку жалоб. В Видяево жительница попросила срезать торчащий кусок арматуры на детской площадке. Через несколько часов проблема была решена. В Мурманске убрано бетонное ограждение с проезжей части на площади Пять Углов, которое мешало проезду машин. В Коле вывезли строительный мусор после ремонта лестницы и площадки у мемориала Защитникам Заполярья.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16581-v-severomorske-prodolzhayutsya-masshtabnye-remonty-dorog-v-ramkah-programmy-renovacii-zato/page,4/

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