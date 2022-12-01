Андрей Чибис: объём финансирования из областного бюджета для Апатитов вырос почти в два раза

Вчера в Апатитах губернатор провёл выездное заседание правительства Мурманской области. Перед этим глава региона посетил ряд городских учреждений и осмотрел объекты благоустройства.

«Я пообщался с жителями и хочу отметить, что у населения общее впечатление и эмоции от того, как меняется город, позитивное. Это результат тех инвестиций, которые вкладываются в город. С каждым годом поддержка, которая направляется в Апатиты из областного бюджета, растёт. За последние годы она выросла в 1,7 раза. Для сравнения: в 2018 году Апатитам было направлено почти 1,3 млрд рублей, а в 2022 году эта сумма составляет уже более 2,3 млрд рублей», – сказал губернатор.

Андрей Чибис выделил наиболее заметные преобразования в городе за последнее время.

«В рамках нашей глобальной программы «На Севере – жить» с 2019 года реконструирована улица Дзержинского, открыты молодежные пространства «Сопки» и «СОПКИ.СПОРТ», созданы модельные библиотеки, отремонтированы танцевальные залы Дворца культуры и библиотеки, благоустроен лыжный стадион. Кроме того, не остаётся без внимания важная тема ремонта дорог. Так, обновлен автоподъезд к Апатитам, завершены работы по укладке асфальта на самых проблемных участках дороги Кировск-Апатиты. Также построили ФОК со скалодромом, капитально ремонтируем многоквартирные дома, устанавливаем детские игровые и спортивные комплексы, благоустраиваем пешеходные территории, в том числе построен новый скейтпарк, который стал точкой притяжения для молодежи. Важно, что мы на 100% обновили автобусный парк города, обновляем пространства по проекту «Арктические школы», открыли дом Юнармии», – отметил глава Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис подчеркнул, что важно, что работы ведутся в тесном взаимодействии с промышленным партнёром – компанией «ФосАгро».

«Между правительством Мурманской области и «ФосАгро» заключены соглашения, которые предусматривают инвестиции в 15 млрд рублей на 2022-2024 годы для Апатитов и Кировска на развитие здравоохранения, образования, спорта, культуры, туризма и инфраструктуры. Хочу поблагодарить компанию за такое щепетильное отношение к территориям присутствия», – сказал он.

Фото: https://gov-murman.ru