Андрей Чибис: объём грантов для общественных организаций, помогающих инвалидам, будет увеличен в 2,5 раза

Общая сумма грантов, выделяемых на региональном уровне общественным организациям, занятым поддержкой людей с ограниченными возможностями здоровья, будет увеличена в 2,5 раза – до 10 млн рублей. Таково лишь одно из решений, принятых на выездном заседании совета по делам инвалидов при губернаторе Мурманской области в Мончегорске. Заседание провёл глава региона Андрей Чибис.

Непосредственно перед этим губернатор посетил отделение дневного пребывания молодых инвалидов Мончегорского комплексного центра социального обслуживания населения. Андрей Чибис осмотрел помещения, познакомился с применяемыми методиками реабилитации, пообщался со специалистами и клиентами отделения.

«У меня остались очень тёплые впечатления, и даже не потому, что отделение в отличном состоянии. Главное – не стены, не оборудование, а отношение людей, которые по-настоящему искренне, душевно относятся к каждому клиенту. Такие традиции надо активно продолжать, а самое главное – помогать таким людям», – отметил глава региона, выступая на совете.

Заместитель губернатора Елена Дягилева доложила о текущей ситуации с поддержкой инвалидов в Мурманской области. Всего в Заполярье проживают чуть более 30 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, или 4,2% от общей численности населения (для сравнения, по стране этот показатель составляет 8,1%, а по СЗФО – 10,4%). По объёму и качеству мер социальной защиты инвалидов регион на хорошем счету у федерального центра. За три последних года на эти цели из областного бюджета направлено более 800 млн рублей, в том числе в текущем году – 237 млн. В области действуют 28 учреждений обслуживания и поддержки, 6,5 тысячи инвалидов ежегодно проходят реабилитацию. В прошлом году доля трудоустроенных инвалидов, обратившихся в службу занятости, в Заполярье достигла 50 % при среднем показателе по России около 20%. Во многом этого удалось достичь благодаря грантам, которые регион предоставляет работодателям на оборудование рабочих мест для людей с ограниченными возможностями.

Интересы инвалидов представляют 29 общественных организаций, каждый третий северянин с ограниченными возможностями здоровья является членом какой-либо из них.

В ходе дискуссии на Совете был обозначен ряд проблемных вопросов. В частности, в городах и посёлках Мурманской области пока недостаточно внедрены элементы доступной среды. Особенно это касается жилого фонда и транспорта.

Для апробации различных технологий и методик формирования доступной среды с 2021 года в регионе стартовала работа проекта «Доступный Север». Пилотным муниципалитетом выбран Мончегорск. Соответствующий опыт, приобретённый в городе металлургов, с 2022 года будет распространён на территорию всей области.

Вместе с тем, по мнению губернатора, откладывать устранение проблем маломобильных северян нельзя. Поэтому в числе решений, принятых по итогам Совета, помимо увеличения суммы грантов общественникам, зафиксированы конкретные поручения по созданию доступной среды.

«Первое – оборудование домов и подъездов устройствами для подъёма инвалидов в своё жильё. Дано поручение конкретный перечень домов определить и опережающим порядком эту проблему решать. Второе – проработка вопроса по выделению специального низкопольного транспорта, потому что не во всех населённых пунктах он есть. До 15 мая предложения должны быть сформулированы Минсоцразвития, чтобы мы дальше двигались вперёд», – сообщил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Министерству труда и социального развития Мурманской области дано поручение рассмотреть возможность формирования в регионе института специально обученных сопровождающих, которые могли бы оказывать инвалидам квалифицированную помощь в передвижении.